Profiling 6 su Giallo verso il finale di stagione e l’addio alla protagonista Chloé Saint-Laurent

Sta per concludersi la programmazione di Profiling 6 su Giallo: il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie poliziesca in prima visione in chiaro ogni domenica in prima serata.

Il penultimo appuntamento, il 26 aprile, apre la strada a quello che sarà il finale di stagione, atteso soprattutto perché con la conclusione di questo sesto capitolo il pubblico dirà addio alla protagonista Odile Vuillemin: per sei stagioni ha interpretato l’eccentrica e buffa criminologa Chloé Saint-Laurent, esperta nel profilare serial killer, stupratori e rapitori, ingaggiata per le sue doti e il suo intuito dal commissario della polizia nazionale parigina Grégoire Lamarck (Jean-Michel Martial).

Il settimo e ottavo episodio di Profiling 6 su Giallo, in onda domenica 26 aprile, raccontano due nuovi casi di omicidio da risolvere per la protagonista, entrambi apparentemente molto complessi. Domenica 3 maggio sarà la volta del nono e del decimo, gli ultimi episodi della stagione e anche quelli con Odile Vuillemin nei panni di protagonista del poliziesco francese creato nel 2009 da Fanny Robert e Sophie Lebarbier.

Nella settima stagione, in cui l’attrice appare solo come guest star, a succederle è Juliette Roudet nei panni del già noto personaggio di Adèle Delettre, apparso come ricorrente sin dalla quarta stagione: donna dal passato difficile e segnata dal dolore, metterà in campo altrettante abilità di profilazione di criminali a servizio della polizia francese.

Intanto, ecco le trame degli episodi di Profiling 6 su Giallo in onda il 26 aprile.

Episodio 7 – Un anziano agente della Polizia Criminale viene trovato crivellato di colpi, e suo figlio diciottenne morto accanto a lui. Chi poteva odiare tanto un ex poliziotto? A Chloé il compito di scoprirlo.

Episodio 8 – In mezzo ad un campo viene trovato il cadavere di una donna, disarticolato come se fosse caduta dall’alto. Ma da dove, se intorno è tutta pianura?

Già trasmessa in anteprima su Fox Crime e disponibile insieme a tutte le altre stagioni in box set su Sky on demand, Profiling 6 su Giallo termina il 3 maggio in attesa della settima stagione (trasmessa nel 2017 dal canale Sky e ancora inedita in chiaro).

La serie ha già raggiunto quota dieci stagioni in Francia, con l’ennesimo cambio di protagonista: ora la criminologa di riferimento è Elisa Bergman, interpretata da Shy’m, cantante e starlette francese al suo debutto nella recitazione. La serie continua, pur con un fisiologico calo d’ascolti rispetto alle prime stagioni, a riscuotere un buon successo su TF1 nonostante i vari cambi al vertice del cast.