Questo è l’anno dell’addio alle immortali e dopo la Regina Elisabetta, anche Angela Lansbury è morta lasciando tutti con un piccolo vuoto dentro. La mitica Signora in Giallo ci ha lasciato a 96 anni portando via con sé una vita piena di progetti, film, serie tv e premi, tutti meritatissimi visto che si è fatta strada in un mondo maschile dove molte colleghe hanno fallito o non sono riuscite.

Nata il 16 ottobre 1925, nel mondo tutti la conoscono per il ruolo di Jessica Fletcher ne La signora in Giallo e in molti non sanno che la sua carriera di attrice è iniziata subito con il botto con una nomination all’Oscar per il suo ruolo, a soli 17 anni, in Gaslight. l’attrice aveva recentemente ricevuto un Tony Award alla carriera che non aveva ritirato di persona per via dei suoi acciacchi dovuti all’età e della paura per il Covid che non le hanno permesso di viaggiare.

A confermare la notizia della morte di Angela Lansbury è stata la famiglia con una dichiarazione pubblicata da People: “I figli di Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles all’1.30 di oggi, martedì 11 ottobre, a soli 5 giorni dal suo 97esimo compleanno”.

Nella nota si legge ancora: “Lascia i tre figli, Anthony, Deirdre e David, i nipoti Peter, Katherine e Ian, 5 pronipoti, e suo fratello, il produttore Edgar Lansbury”. I funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. La data non è stata ancora comunicata.

Se la vita lavorativa di Angela Lansbury è stata movimentata, lo stesso non si può dire di quella privata, almeno in un secondo tempo. L’unico scossone ci è stato in occasione del suo primo matrimonio con il 34enne Richard Cromwell. Quel legame nato sull’onda di una forte passione terminò ad appena 9 mesi dal sì, quando l’attrice scoprì l’omosessualità del marito. Circa tre anni dopo il divorzio dal primo marito, con il quale rimase in contatto come amica, la Lansbury trovò l’amore con l’attore Peter Shaw con il quale ha passato 53 anni della sua vita, fino al 2003, quando lui morì.

Dal loro matrimonio nacquero Anthony e Deidre ma a loro si unì David, figlio che Shaw aveva avuto da una precedente relazione.