Continua l’appuntamento con Il Commissario Montalbano, ma stavolta senza 4K. Dopo aver riproposto le prime quattro puntate in altissima definizione, Rai1 inaugura un nuovo ciclo di repliche del suo cavallo di battaglia tornando al vecchio formato.

Stasera 12 ottobre andrà in onda la puntata La Gita a Tindari, trasmessa per la prima volta nel 2001, e tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

La puntata si apre con l’omicidio di Nenè Sanfilippo, un picciotto di 21 anni, freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo si presenta in commissariato Davide Griffo (interpretato da Tony Palazzo), preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con grande sorpresa il commissario Montalbano scopre che i coniugi Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso. Quando entrano nell’appartamento dei Griffo, lo trovano vuoto e in ordine.

Poi, Montalbano scopre che i Griffo hanno partecipato ad una gita organizzata a Tindari con altri anziani. Una foto scattata sul pullman ritrae i Griffo seduti nell’ultima fila, mentre il signor Griffo è girato a guardare attraverso il lunotto posteriore. Una Punto sembra seguire il pullman. E’ leggibile la targa: la macchina è di Nenè Sanfilippo, il ragazzo ucciso. Nell’appartamento di Sanfilippo sono state ritrovate una serie di video cassette con Sanfilippo a letto con diverse donne. Una di queste è una rumena, moglie del noto chirurgo di trapianti Isgrò (Giovanni Morchella). Inoltre nel computer di Sanfilippo sono state trascritte una serie di lettere porno che si scambiava con la rumena insieme a una specie di romanzo di fantascienza.

Nel cast della puntata: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Altri interpreti: Carmela Gentile (Beatrice “Beba” Di Leo); Costantino Carrozza (Avvocato Guttadauro); Isabell Sollman (Ingrid Sjöström); Ferdinando Greco (Bonetti-Alderighi); Giovanni Moschella (Isgrò); Sebastiana Fichera (Assunta Baeri); Marcella Olivieri (Concetta Lo Mascolo); e Ciccino Sineri (Don Balduccio Sinagra).

Il Commissario Montalbano vi aspetta stasera alle 21:25 su Rai1.

