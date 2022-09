Con Il Commissario Montalbano in 4K, la celebre fiction Rai cambia look. Dal 14 settembre, la rete ammiraglia inaugura un nuovo ciclo di repliche del suo cavallo di battaglia, che da oltre vent’anni registra ascolti record, e lo ripropone in versione rimasterizzata.

I primi quattro episodi della fiction, andati in onda nel 1999, saranno trasmessi nel nuovo formato restaurato per la prima volta. Inizialmente Il Commissario Montalbano debuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine.

Purtroppo per poter assistere a questo spettacolo bisognerà avere un televisore adatto con la tecnologia del 4K. Per chi la possiede, basterà sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di TivuSat, la piattaforma satellitare gratuita, oppure utilizzando il lettore Cam Tivùsat da integrare nell’apposito alloggiamento del televisore. Non sarà quindi possibile guardare la fiction tramite un’antenna analogica, ossia quella connessa al decoder digitale terrestre o alla tv.

Le puntate de Il Commissario Montalbano in 4K sono le seguenti: sono “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. Ogni appuntamento sarà preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019.

Ne Il ladro di merendine, Montalbano ritiene che esista un collegamento tra la morte di un tunisino, imbarcato sul motopeschereccio Santopadre, e quella del commerciante Aurelio Lapecora, accoltellato a Vigàta dentro un ascensore. Ad alimentare le sue certezze c’è la testimonianza della signorina Vasile Cozzo, una vecchia maestra che di solito se ne sta per le sue, ma che stavolta potrebbe avere qualcosa di fondamentale da dire per le indagini.

Nel cast: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Guia Jelo, Cesare Bocci, Renato Scarpa, Jonis Bascir, Mouna Noureddine, Biagio Pelligra, Gigliola Raja, Pietro Biondi, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Afef Jnifen.

Continua a leggere su optimagazine.com.