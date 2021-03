Vedremo certamente migliorata la fotocamera di iPhone 13, ormai è chiaro. Come riportato dall’analista Ming-Chi Kuo della TF International Securities (le indiscrezioni sono state riportate da ‘appleinsider.com‘), il modello Pro Max dovrebbe adottare un obiettivo grandangolare con apertura f/1.5, che si tradurrà in una qualità ben sopra la media per le foto scattate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il top di gamma attualmente in carica, iPhone 12 Pro Max, include un grandangolare a 7 elementi, che ottimizza l’ingresso della luce e le aberrazioni di colore (apertura f/1.6 e OIS). Non sono previsti sostanziali miglioramenti per quanto concerne il teleobiettivo e l’ultra-grandangolare. Per quanto riguarda il resto delle specifiche fotografiche, iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro potrebbero conservare l’ottica con apertura f/1.6. Kuo avrebbe anche fatto sapere che la nuova lente di iPhone 13 Pro Max verrà prodotta dalla società cinese Sunny Optical (la fase di test sarebbe già stata superata, con inizio della produzione di massa e relative spedizioni dal Q2 2021). Ormai sono settimane che si parla con una certa insistenza dei prossimi iPhone 13, a dimostrazione del fatto che la filiela produttiva si sta muovendo con decisione.

La generazione che verrà dovrebbe includere miglioramenti anche per quanto riguarda i display con frequenza di refresh rate variabile, caratterizzati da notch di più piccole dimensioni. iPhone 13 dovrebbe arrivare anche in nuove colorazioni e con una cornice in acciaio particolarmente trattata per trattenere meno le impronte. I sensori LiDAR dovrebbero essere inclusi a tutta la linea, e non restare prerogativa dei modelli Pro. Come potete vedere, la mela morsicata non intende fermarsi e proporrà per il 2021 una linea di dispositivi capaci di alzare ulteriormente l’asticella della qualità generale (a migliorare non sarà solo la fotocamera di iPhone 13 Pro Max, ma anche altri aspetti di cui ci occuperemo prossimamente).