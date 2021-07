Il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà presentato molto presto, probabilmente nel giro di un mese, insieme all’altro pieghevole, il Samsung Galaxy Z Flip 3, anch’esso atteso ad agosto (la data è ancora da definirsi). Del dispositivo, negli ultimi giorni, sono emersi nuovi dettagli circa il comparto fotografico, che conterà, nell’insieme, 5 sensori. Come riportato da ‘SamMobile‘, la più grande differenza rispetto al modello di attuale generazione consisterà nel probabile innesto della fotocamera sotto lo schermo interno, contraddistinta dalla tecnologia UPS (Under Panel Camera), e corrispondente ad un sensore Sony IMX471 1/3,09″ da 16MP. L’altra fotocamera frontale, che troverà posto in un foro sul display esterno del Samsung Galaxy Z Fold 3, si identificherà con una Sony IMX374 1/3,2″ da 10MP.

Il comparto fotografico posteriore, invece, monterà tre sensori, tutti da 12MP (la stessa soluzione che dovrebbe essere adottata per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21 FE, in programma per ottobre, probabilmente con un processore Exynos, non sappiamo se in sostituzione totale o parziale dello Snapdragon 888 di Qualcomm, a corto di unità per via della crisi mondiale dei semiconduttori). Il sensore principale corrisponderà probabilmente ad un Sony IMX555 (1/1,76″) con dual-PDAF (phase-detection autofocus), affiancato da un Samsung ISOCELL 3M5 (1/3,6 pollici) con zoom 2x e PDAF e da un sensore ultrawide ISOCELL 3L6 (1/3,2″) con PDAF.

Una configurazione a cui non manca nulla, anche se non troppo spinta per via della necessità di risparmiare spazio a bordo di questi dispositivi pieghevoli (ci si concentra più sul form-factor che non sulla dotazione tecnica del device, almeno così è stato fino ad oggi). Il design dei dispositivi flessibili obbliga gli OEM ad intraprendere alcune strade piuttosto che altre, non possiamo fargliene una colpa (ecco perché questi terminali non sono per tutti). Potrebbe bastare secondo voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.