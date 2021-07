I dispositivi Samsung sono noti per la qualità fotografica di cui sono capaci, ma sono destinati a migliorare ancora, come riportato in una nota ufficiale di recente divulgata dal colosso di Seul. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, la modalità Pro dell’app Fotocamera offrirà presto il supporto totale anche ai teleobiettivi, come nel caso del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il produttore asiatico fa comunque sapere che ci vorrà del tempo per implementare a dovere la funzione, in quanto il reparto fotocamere sta esaminando l’apertura del teleobiettivo da tutte le angolazioni possibili, meditando circa i suggerimenti forniti da molti utenti.

Al momento, la modalità Pro dell’app Fotocamera dei dispositivi Samsung riesce a supportare le foto scattate con il sensore principale e con quello ultra-grandangolare, permettendo la modifica di alcuni parametri, tra cui l’esposizione alla luce, gli ISO, il bilanciamento del bianco, la velocità di scatto dell’ottoratore, la saturazione, il bilanciamento cromatico, etc. Laddove venisse confermata l’apertura ai teleobiettivi, l’utente avrà infinite possibilità di scatto. Nel momento in cui la funzione verrà resa disponibile, potranno beneficiarne i proprietari di diversi smartphone: Samsung Galaxy S10 e S10+, S20, S20+ e S20 FE, S21 e S21+, Note 10 e Note 10+, Note 20 e Note 20 Ultra 5G, A72, Galaxy Fold e Galaxy Z Fold 2 5G (ovvero tutti quelli provvisti di un teleobiettivo dedicato).

Come vi abbiamo già anticipato, la funzione è stata presa in carico dal team di sviluppo del colosso di Seul, ma ci vorrà comunque del tempo prima di vederla effettivamente all’opera a bordo dei Samsung Galaxy di cui sopra (oltre, naturalmente, su quelli che verranno in seguito, da non considerarsi esclusi dall’operazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.