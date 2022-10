Nonostante gli ascolti non proprio esorbitanti, Emigratis torna in onda oggi, 12 ottobre, su Canale5 con una nuova puntata in cui Bufalone e Messicano, (Pio e Amedeo), si divideranno tra Miami e Los Angeles a caccia dei personaggi di Beautiful e non solo. Lo show continuerà a puntare su Pio e Amedeo pronti a scroccare vitto, alloggio e anche oggetti di valore o soldi ai mal capitati vip che finiranno sul loro cammino.

Nella terza puntata di Emigratis in onda oggi i sedicenti ospiti saranno Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Jospeh Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox e Daniele Scardina. Come se questi non bastassero, il duo pugliese si ritroverà a Los Angeles proprio alla corte della soap americana tanto amata dal pubblico di Canale5, Beautiful. A quel punto toccherà a Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester) finire nelle loro grinfie.

Sullo sfondo rimane ancora il tema importantissimo dell’ecosostenibilità, non senza polemiche. Parte del pubblico non ha gradito questo ‘sforzo produttivo’ trovando inutile puntare su temi così importante in un programma così, altri ancora continuo a sostenere Pio e Amedeo convinti che sia proprio la loro ironia a rendere tutto leggero (i due personaggi proveranno ad accumulare denaro per salvare il mondo).

Il resto lo scopriremo continuando a seguire le puntate mentre i fan sperano che gli ascolti rimangano alti e che un’altra edizione venga confermata da Mediaset magari puntando su un ritorno alle origini ovvero ad una messa in onda su Italia1.

La terza puntata di Emigratis – La resa dei conti in onda oggi, mercoledì 12 ottobre, in prima serata dalle 21.40 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.