L’arrivo di Sophia Loren a Milano ha fatto smuovere tantissimi fan che si sono prodigati per salutare la diva anche partendo da lontano. Una serata-evento, quindi, quella che si è consumata nel nuovo Sophia Loren Restaurant aperto nella città meneghina per omaggiare il volto de La Ciociara nonché uno dei pilastri del cinema italiano e internazionale.

Come scrive Repubblica, c’è chi per assistere all’arrivo dell’attrice iconica si è spostato da Stoccarda, anche soltanto per catturare una foto o un video e vederla sfilare sul red carpet all’ingresso del ristorante.

L’arrivo di Sophia Loren a Milano, nella nuova apertura in via Cantù – il primo ha aperto a Firenze – era atteso per le 19 ma come ogni idolo è solito fare, c’è stato un piccolo ritardo che tuttavia non ha scoraggiato gli ammiratori, che si sono riversati a ridosso del red carpet scendendo dalla fermata della linea 9 del tram.

Al suo arrivo a bordo di un minivan nero, in sua attesa ci sono anche tantissimi ospiti eccellenti: Paolo Berlusconi, Madalina Ghenea, Adriano Galliani, Giorgio e Silvia Damiani. “Sophia! Sophia!”, gridano tutti all’arrivo della diva, e subito ritornano vive le immagini delle grandi passerelle della dolce vita degli anni ’60, ora nella via veneto romana, ora in via Montenapoleone.

Una città, Milano, che Sophia Loren ama senza condizioni: “Sono contenta che il viaggio prosegua con Milano perché è una città straordinaria“, ha dichiarato la diva a Repubblica.

Nello stesso ristorante di via Cantù, Silvio Berlusconi ha incontrato per puro caso Fedez e Chiara Ferragni mentre l’ex premier cenava con il suo entourage. “Io sono più famoso di voi due”, ha detto il Cavaliere alla coppia, e Federico Lucia ha risposto: “Non ho dubbi”.

Alcuni dei fan accorsi per assistere all’arrivo di Sophia Loren sono rimasti anche fino a tardi, per assistere al momento in cui la diva ha lasciato il ristorante.

