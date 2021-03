Annunciate stamattina le nomination del David di Donatello 2021, 66esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. La conferenza stampa si è svolta in diretta streaming sul profilo facebook della manifestazione, cui hanno preso parte Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, il direttore e il vicedirettore di Rai 1 Stefano Coletta e Claudio Fasulo, e Carlo Conti, presentatore delle ultime edizioni del premio.

L’anno, ovviamente lo sottolineano tutti gli intervenuti, è stato straordinario, e drammatico, per l’industria del cinema. Per questo, eccezionalmente, hanno potuto partecipare al concorso i film usciti tra il primo gennaio 2020 e sino al 28 febbraio 2021, ovviamente distribuiti sia in sala (pochissimo) che on demand. Ma all’appello mancano titoli che avrebbero potuto ottenere qualche riconoscimento e che invece hanno preferito riattendere l’apertura delle sale, dal Diabolik dei Manetti Bros. a Freaks Out di Gabriele Mainetti e Si Vive Una Volta Sola di Carlo Verdone.

David di Donatello 2021: l’anno delle donne

Il dato che emerge più importante lo sottolinea Piera Detassis: è la presenza delle donne nelle cinquine più importanti, ossia miglior film e miglior regia. Una doppietta, in entrambe le categorie, inedita e storica, segnata da Susanna Nicchiarelli con Miss Marx, e Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, entrambi passati in concorso all’ultima Mostra di Venezia.

Un risultato certo dovuto alla qualità dei film, ma anche a un cambiamento che l’Accademia del Cinema anno dopo anno sta cercando di fare, optando, seguendo la filosofia applicata anche dall’Academy degli Oscar, per un aumento del numero di giurati donne. Oggi, ricorda la Detassis, tra i 1578 membri votanti, la presenza femminile è salita al 37%. E considerando il fatto che ben il 91% degli aventi diritto ha espresso la sua preferenza per le nomination, il risultato è ancora più significativo.

Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, candidatura a film e regia, e sei nomination in totale

I favoriti con più nomination

In termini di numeri a ottenere più candidature è stato il film di Giorgio Diritti, Volevo Nascondermi, la biografia del pittore Ligabue, con 15 nomination, tra cui naturalmente miglior film ed Elio Germano per l’interpretazione. Quasi un risarcimento, considerato il fatto che si trattò dell’unico film che ebbe il coraggio di immolarsi, rischiando una distribuzione a ridosso della chiusura pandemica che però ne penalizzò gravemente il risultato al botteghino. Segue con 14 candidature, tra cui miglior film, Hammamet di Gianni Amelio: altra biografia, sul leader socialista Bettino Craxi, e altra interpretazione straordinaria, quella di Pierfrancesco Favino, ovviamente candidato. Un film che, tra l’altro, uscì a gennaio, salvandosi quindi dalla débacle dell’emergenza Covid e ottenendo invece lusinghieri risultati al botteghino.

Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, guida con 15 nomination

Sono 13, compresa la candidatura per il David Giovani, le nomination di Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, forse stilisticamente il film più innovativo dell’anno, uscito direttamente su piattaforme. E poi tocca a Miss Marx, con 11 nomination, presente in molte categorie tecniche. Quelle in cui racimola molte candidature, in totale 11 compresa il David Giovani, anche L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose di Sydney Sibilia: un film onestamente non indimenticabile ma tecnicamente una sfida produttiva.

Ed è da questo pugno di film che emergono i candidati per la miglior regia: con Susanna Nicchiarelli ed Emma Dante a lanciare la sfida al veterano Gianni Amelio, Giorgio Diritti e i fratelli D’Innocenzo. Da segnalare, tra i registi esordienti, la nomination di Luca Medici/Checco Zalone per Tolo Tolo, il riconoscimento a un progetto che va al di là della dimensione dei film dei comici comici, mostrando ambizioni da commedia all’italiana.

Le candidature per gli attori

Per le categorie relative agli interpreti non si può che cominciare da Sophia Loren, che ottiene la candidatura come miglior attrice protagonista per il suo ritorno alle scene con La Vita Davanti A Sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti. Ed è un risultato eccezionale se pensiamo che, escludendo premi speciali e alla carriera, l’ultima statuetta vinta ai David dell’attrice risale al 1978 per Una Giornata Particolare di Ettore Scola. Difficile che qualcuna della altre interpreti, Cortellesi, Puccini, Ramazzotti, Rohrwacher, possa sfilarle il premio.

Per i migliori attori dei David di Donatello 2021 si preannuncia una sfida dal pronostico non semplice: a guidare ci sono le due prove mimetiche di Germano, che ha vinto a Berlino, e Favino, che però ha vinto il David l’anno scorso per Il Traditore. Accanto a loro Kim Rossi Stuart, davvero bravo in Cosa Sarà, Valerio Mastandrea per Figli e una new entry, Renato Pozzetto, che a ottant’anni ottiene la prima nomination della sua vita (se escludiamo un antico David speciale) con la toccante interpretazione drammatica di Lei Mi Parla Ancora di Pupi Avati. Tra volti nuovi e nomi consolidati le candidature per i non protagonisti, da Gerini e Rohrwacher (doppia candidature per lei quindi) fino a Matilda De Angelis per le donne e, tra gli uomini, i veterani Orlando, Bentivoglio e Cederna che sfidano gli inediti Gabriel Montesi e Lino Musella.

La leggenda Sophia Loren, una candidatura come migliore attrice per La Vita Davanti A Sé

Tra le candidature nelle tante categorie ci piace segnalarne due postume: quella per la sceneggiatura originale per Figli a Mattia Torre, una delle penne più acute del nostro cinema, sempre mosso da una curiosità antropologica che gli ha permesso di descrivere come pochi gli italiani di oggi. E Valentina Pedicini, documentarista scomparsa a soli 42 anni. Per Faith, il suo ultimo lavoro, Variety aveva parlato di “una potenziale esplosione internazionale per la docmaker italiana“. Ed è giunta doverosamente in memoriam la candidatura ai David di Donatello 2021.

L’appuntamento adesso è per la cerimonia di consegna dei premi, in onda martedì 11 maggio in prima serata su Rai 1, condotta per la sesta volta, e quarta consecutiva, da Carlo Conti. L’anno scorso, che vide il trionfo de Il Traditore di Marco Bellocchio, il presentatore era a Roma negli studi di via Teulada, i vincitori invece in collegamento da casa per una consegna virtuale dei riconoscimenti. Quest’anno, sottolinea il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, “stiamo facendo il massimo per festeggiare il cinema, impegnandoci per portare buona parte dei candidati dei David di Donatello 2021 in presenza“, per un’edizione del premio, come tutti si augurano, possibilmente normale.

Ecco tutte le nomination dei David di Donatello 2021.

Miglior Film

FAVOLACCE di Fabio e Damiano D’INNOCENZO

HAMMAMET di Gianni AMELIO

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio DIRITTI

Miglior Regista

FAVOLACCE di Fabio e Damiano D’INNOCENZO

HAMMAMET di Gianni AMELIO

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI

VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio DIRITTI

Miglior regista esordiente

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO

MAGARI di Ginevra ELKANN

NON ODIARE di Mauro MANCINI

SUL PIÙ BELLO di Alice FILIPPI

TOLO TOLO di Luca MEDICI

Miglior Sceneggiatura originale

COSA SARÀ, Francesco BRUNI in collaborazione con Kim ROSSI STUART

FAVOLACCE, Fabio e Damiano D’INNOCENZO

FIGLI, Mattia TORRE

I PREDATORI, Pietro CASTELLITTO

VOLEVO NASCONDERMI, Giorgio DIRITTI, Tania PEDRONI, Fredo VALLA

Miglior Sceneggiatura non originale

ASSANDIRA, Salvatore MEREU

LACCI, Francesco PICCOLO, Domenico STARNONE, Daniele LUCHETTI

LASCIAMI ANDARE, Stefano MORDINI, Francesca MARCIANO, Luca INFASCELLI

LEI MI PARLA ANCORA, Pupi AVATI, Tommaso AVATI

LONTANO LONTANO, Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIO

Miglior produttore

FAVOLACCE, Agostino SACCA’ e Giuseppe SACCA’ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA – con AMKA FILMS PRODUCTION – CON VISION DISTRIBUTION – con QMI

I PREDATORI, Domenico PROCACCI e Laura PAOLUCCI per FANDANGO con RAI CINEMA

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Matteo ROVERE

MISS MARX, Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA – Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE

VOLEVO NASCONDERMI, Carlo DEGLI ESPOSTI – Nicola SERRA – con RAI CINEMA

Miglior Attrice protagonista

18 REGALI, Vittoria PUCCINI

FIGLI, Paola CORTELLESI

GLI ANNI PIÙ BELLI, Micaela RAMAZZOTTI

LA VITA DAVANTI A SÉ, Sophia LOREN

LACCI, Alba ROHRWACHER

Miglior Attore protagonista

COSA SARÀ, Kim ROSSI STUART

FIGLI, Valerio MASTANDREA

HAMMAMET, Pierfrancesco FAVINO

LEI MI PARLA ANCORA, Renato POZZETTO

VOLEVO NASCONDERMI, Elio GERMANO

Miglior Attrice non protagonista

18 REGALI, Benedetta PORCAROLI

FAVOLACCE, Barbara CHICHIARELLI

HAMMAMET, Claudia GERINI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Matilda DE ANGELIS

MAGARI, Alba ROHRWACHER

Miglior Attore non protagonista

FAVOLACCE, Gabriel MONTESI

FAVOLACCE, Lino MUSELLA

HAMMAMET, Giuseppe CEDERNA

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Fabrizio BENTIVOGLIO

LACCI, Silvio ORLANDO

Fotografia

FAVOLACCE, Paolo CARNERA

HAMMAMET, Luan AMELIO UJKAJ

LE SORELLE MACALUSO, Gherardo GOSSI

MISS MARX, Crystel FOURNIER

PADRENOSTRO, Michele D’ATTANASIO

VOLEVO NASCONDERMI, Matteo COCCO

Compositore

HAMMAMET, Nicola PIOVANI

I PREDATORI, Niccolò CONTESSA

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Michele BRAGA

MISS MARX, GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO – Downtown Boys

NON ODIARE, PIVIO & ALDO DE SCALZI

VOLEVO NASCONDERMI, Marco BISCARINI, Daniele FURLATI

Canzone originale

GLI ANNI PIÙ BELLI: Gli anni più belli, di Claudio BAGLIONI

LA VITA DAVANTI A SÉ: Io sì (Seen), di: Diane WARREN, Laura PAUSINI – Niccolò AGLIARDI

NON ODIARE; Miles Away, PIVIO & ALDO DE SCALZI, Ginevra NERVI

TOLO TOLO: Immigrato, Luca MEDICI e Antonio IAMMARINO

VOLEVO NASCONDERMI: Invisible di Marco BISCARINI

Scenografo

FAVOLACCE, Paolo BONFINI, Paola PERARO, Emita FRIGATO, Erika AVERSA

HAMMAMET, Giancarlo BASILI, Andrea CASTORINA

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Tonino ZERA, Maria Grazia SCHIRRIPA

MISS MARX, Alessandro VANNUCCI – Igor GABRIEL – Fiorella CICOLINI

VOLEVO NASCONDERMI, Paola ZAMAGNI, Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA

Costumista

HAMMAMET, Maurizio MILLENOTTI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Nicoletta TARANTA

LE SORELLE MACALUSO, Vanessa SANNINO

MISS MARX, Massimo CANTINI PARRINI

VOLEVO NASCONDERMI, Ursula PATZAK

Truccatore

HAMMAMET, Luigi CIMINELLI, Andrea LEANZA, Federica CASTELLI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Luigi ROCCHETTI

LE SORELLE MACALUSO, Valentina IANNUCCILLI

MISS MARX, Diego PRESTOPINO

VOLEVO NASCONDERMI, Giuseppe DESIATI, Lorenzo TAMBURINI

Acconciatore

FAVOLACCE, Daniele FIORI

HAMMAMET, Massimiliano DURANTI

LE SORELLE MACALUSO, Aldina GOVERNATORI

MISS MARX, Domingo SANTORO

VOLEVO NASCONDERMI, Aldo SIGNORETTI

Montatore

FAVOLACCE, Esmeralda CALABRIA

FIGLI, Giogiò FRANCHINI

HAMMAMET, Simona PAGGI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Gianni VEZZOSI

VOLEVO NASCONDERMI, Paolo COTTIGNOLA – Giorgio DIRITTI

Suono

FAVOLACCE, Marc THILL, Edgar IACOLENNA, Fabio PAGOTTO, Simone CHIOSSI, Maxence CIEKAWY

HAMMAMET, Emanuele CICCONI, Andrea COLAIACOMO, Domenico GRANATA, Alessandro GIACCO, Alberto BERNARDI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Claudio BAGNI, Luigi MELCHIONDA, Mirko PERRI, Paolo SEGAT

MISS MARX, Adriano DI LORENZO, Pierpaolo MERAFINO, Marc BASTIEN, Pierre GRECO, Franco PISCOPO

VOLEVO NASCONDERMI, Carlo MISSIDENTI, Filippo TOSO, Luca LEPROTTI, Marco BISCARINI, Francesco TUMMINELLO

Effetti visivi

HAMMAMET, Luca SAVIOTTI

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Stefano LEONI, Elisabetta ROCCA

MISS MARX, Massimiliano BATTISTA

THE BOOK OF VISION, Renaud QUILICHINI, Lorenzo CECOTTI

VOLEVO NASCONDERMI, Rodolfo MIGLIARI

Documentario

FAITH di Valentina PEDICINI

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex INFASCELLI

NOTTURNO di Gianfranco ROSI

PUNTA SACRA di Francesca MAZZOLENI

THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini

Film straniero

1917 di Sam MENDES

I MISERABILI – LES MISÉRABLES di Ladj Ly

JOJO RABBIT di Taika Waititi

RICHARD JEWELL di Clint Eastwood

SORRY WE MISSED YOU di Ken LOACH

David Giovani

18 REGALI di Francesco AMATO

FAVOLACCE di Fabio e Damiano D’INNOCENZO

GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele MUCCINO

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE di Sydney SIBILIA

TOLO TOLO di Luca MEDICI

Cortometraggio

ANNE di Domenico CROCE e Stefano MALCHIODI [Vincitore]

GAS STATION di Olga TORRICO

IL GIOCO di Alessandro HABER

L’ORO DI FAMIGLIA di Emanuele PISANO

SHERO di Claudio CASALE