Sono stati annunciati i concerti di Sissi nel 2022. La cantante sarà dal vivo a Milano e a Roma a novembre per due date live speciali comunicate oggi. Al via anche la prevendita dei biglietti, via TicketOne e TicketMaster sia online che da call center e anche nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio italiano.

Ad annunciare ai fan il ritorno all’attività live sul palco è la stessa Sissi con un post sui social.

“Vi avevo promesso che ci saremmo (ri)visti presto dal vivo! Due date speciali per incontrarci”, scrive la cantante reduce dal talent show Amici di Maria De Filippi. Sissi è tra i concorrenti della scorsa edizione ed è stata tra le voci più apprezzate dell’intera stagione del programma.

Ha incontrato i suoi fan e rilasciato un disco, poi si è esibita in tutta Italia in estate con il tour estivo. Ora per lei è giunto il momento del live nei club. Le date si terranno nel mese di novembre, i biglietti invece sono già in vendita.

Il 21 novembre Sissi si esibirà a Milano presso Arci Bellezza. Per accedere al concerto è necessario anche la tessera Arci. La data di Roma si svolgerà invece a Largo Venne il 23 novembre. “Dopo il tour estivo si riparte. Non vedo l’ora”, è il commento dell’artista.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono in vendita al prezzo di 29 euro per posto unico non numerato, in piedi. Da ogni account correttamente registrato online sul circuito di prevendita è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti. Con l’acquisto online, se si sceglie la consegna tramite Corriere Espresso si riceverà a casa l’esclusivo FanTicket da TicketOne.

Continua a leggere su optimagazine.com