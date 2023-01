Ultima puntata di Sissi 2 su Canale5: stasera 4 gennaio 2023 va in onda il terzo e ultimo appuntamento con la serie tv sull’Imperatrice d’Austria interpretata da Dominique Devenport. Sei episodi distribuiti in tre serate evento.

Nella seconda stagione, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

Di seguito le anticipazioni sull’ultima puntata di Sissi 2 su Canale5, così come riportate sulla guida tv di Mediaset:

Franz parte con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi rimane da sola a governare, accanto alla suocera. Il conte Andrassy riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nonostante questo, gli austriaci non reggono l’urto prussiano. A peggiorare le cose interviene un’epidemia di colera. Sissi, di sua iniziativa, incontra Bismarck, e tenta di convincerlo a trovare una soluzione pacifica, ma non riesce a cambiare le sorti della guerra. Franz ordina la ritirata delle truppe.