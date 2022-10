Davide Simonetta premia Turista Per Sempre di Wax nella gara inediti di domenica 9 ottobre ad Amici di Maria De Filippi. Il produttore multiplatino è stato ospite dello speciale pomeridiano di Amici su Canale 5 pet giudicare la gara inediti che ha visto in competizione tre dei concorrenti della scuola.

I cantanti che si sono esibiti con l’inedito davanti a Davide Simonetta sono stati Cricca, NDG e Wax. Simonetta doveva sceglierne uno che avrebbe poi lavorato alla produzione del proprio brano, con un produttore ma non con Davide Simonetta. Il nome del producer che lavorerà sul brano non è ancora stato rivelato ad Amici ma ciò che è certo è che i ragazzi del programma avranno – anche quest’anno – la possibilità di confrontarsi con i professionisti più stimati e premiati del settore.

Tre inediti di tutto rispetto, quelli di Cricca, NDG e Wax ma Simonetta non ha dubbi quando è chiamato ad emettere il verdetto. Vince la gara inediti di domenica 9 ottobre la canzone Turista Per Sempre di Wax, grazie ad una performance energica e grintosa che ha spinto il producer a puntare sul talento del team di Arisa.

20 anni, Wax fa parte dei concorrenti che fanno lezione con Arisa per quel che riguarda il canto. Spronato e supportato dalla cantante sin dal suo ingresso nella scuola, ora per Wax arriva la possibilità di vedere il suo brano prodotto da un producer eccellente.

Testo Turista Per Sempre di Wax

Salsa prova il microfono al mio concerto, ah ah

voglio perdermi tra campi

nuotare tra gli squali

tra mille posti strambi e urlare con le mani

vivere ogni istante tra posti straordinari

e vivere distante dai quartieri criminali

e ok, ora l’aria è differente, si sente

gli occhi respirano, non vedono la gente

se vuoi puoi venire con me

io farò il turista per sempre

Devo andar via per respirare

nuovi territori per star male

ulula alla luna sulle strade

guardiamo il cielo c’è una stella che cade, yeah

vieni con me se non stai bene

sorridiamo ancora, ci conviene

bagnati i capelli col sale

perché siamo turisti per sempre, si

Veder Parigi dalla stanza

con un cumulo di neve sulla faccia, sì

tengo la tua mano con la destra

con la sinistra faccio ombra sulla testa, sì

prova a immaginare sulla costa

un pazzo che grida con una bomba

è esattamente quello che mi sento dentro

Matteo tiralo fuori il sentimento, ok ehi eh

Ya, eh, no no seh

