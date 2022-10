Nei negozi WindTre sono disponibile le scratch card, utilizzate per ricaricare la propria utenza o quella dei propri cari. Nelle ultime ore si stanno riscontrando problemi con il loro utilizzo, in ogni caso risolvibile contattando il numero di assistenza clienti 159. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, alcuni utenti che hanno acquistato la scratch card, dopo aver effettuato la ricarica, non si sono visti accreditare il relativo importo, per cui è stato necessario parlare con il servizio clienti per farsi accreditare l’importo della ricarica effettuata tramite la scratch card di WindTre.

La scratch card va grattata lungo la striscia d’argento, da cui si ricaverà il codice per la ricarica, da digitare dopo aver chiamato il ‘4242’ dalla SIM WindTre, seguendo poi tutte le istruzioni del risponditore automatico. Gli utenti che intendono ricaricare da un altro numero o da un fisso dovranno chiamare il numero ‘3285252500’ seguendo sempre le istruzioni telefoniche. Le scratch card di WindTre sono disponibili nei tagli di 5, 10, 15, 25 e 50 euro.

Un problema che in un primo momento potrebbe mettere un po’ di preoccupazione, ma che, come vi abbiamo detto, è facilmente risolvibile chiamando il 159. L’accredito della ricarica effettuata tramite scratch card arriverà poco dopo aver contattato l’assistenza clienti (questo è l’unico modo atto a risolvere la questione nel modo più indolore: perderete probabilmente qualche minuto, ma il risultato sarà assicurato). Questo è tutto quello che bisogna sapere se ci si dovesse imbattere nei problemi di ricarica tramite le scratch card di WindTre, che siamo sicuri verranno risolte nel giro di poche ore. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

