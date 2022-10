Dal palco dell’Arena di Verona, Ligabue annuncia il suo grande ritorno negli stadi italiani in programma per il prossimo anno. Sarà a Milano (San Siro) e a Roma (Olimpico) nel 2023 per due date evento per le quali i biglietti sono disponibili in prevendita da sabato 8 ottobre.

In questo articolo i dettagli sui prezzi dei biglietti per Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma e sui pacchetti vip disponibili per il concerto in programma il 14 luglio 2023. Il 5 luglio invece è la data per quello allo Stadio San Siro di Milano. I prezzi dei biglietti e i dettagli sull’evento a San Siro sono disponibili in questo articolo.

Prezzi dei biglietti per Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023

Tribuna Monte Mario Gold: 98 euro

Tribuna Monte Mario: 89 euro

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 1: 83 euro

Prato Gold: 75 euro

Prato: 59 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: 70 euro

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 2: 69 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: 65 euro

Curva Nord/Sud Bassa: 50 euro

Curva Nord/Sud Alta: 45 euro

Curva Nord/Sud Visibilità Limitata: 35 euro

Silver package: 249 euro

Il pacchetto include:

– un (1) biglietto nei posti migliori (milano: tribuna d’onore / roma: tribuna montemario)

– accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato

– un (1) pass laminato e cordino da collezione

– un (1) gadget esclusivo

– un (1) invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45)

il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino. food and beverages saranno serviti esclusivamente nell’orario sopra indicato

– hostess e cameriere a disposizione

– servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: tourpackages@friendsandpartners.it

Mappa settori Stadio Olimpico di Roma

Il prato/parterre è quello che occuperà la zona centrale del campo da calcio. Il gold è quello posizionato immediatamente sotto il palco. Il prato tradizionale è invece quello immediatamente alle spalle del prato gold.

