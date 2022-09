Che ci fa Kanye West in infradito e calzini durante una sfilata Burberry a Londra? Mentre per i comuni mortali la combinazione è riservata al primo outfit trovato sul pavimento al risveglio, per Ye – questo ormai il suo nuovo nome – si tratta dell’ennesima scelta dettata dal lusso.

Con Kanye West in infradito e calzini tra i più grandi modelli del mondo – in pista c’era anche Naomi Campbell – la combinazione è stata definitivamente sdoganata. Il rapper, imprenditore e produttore statunitense non sfoggiava le Balenciaga di cui è partner né indossava le sue personali Yeezy: i piedi erano nascosti da calzini a loro folta incastonati in infradito con diamanti, tutt’altro che calzature da mercatino rionale.

Con la sua stazza avvolta in pantaloni e giacca in pelle, e la testa nascosta in un cappuccio, Ye ha sorriso con fare provocatorio ai fotografi che lo immortalavano per quel dettaglio ai piedi. Ancora, Kanye West ha provocato tutti nelle sue storie Instagram mostrando i suoi piedi con il testo: “Non rivolgetemi la parola”, forse consapevole di aver adottato un outfit decisamente fuori dagli schemi.

Nel frattempo, la musica di Ye non si ferma: il rapper ha in progetto almeno tre brani in featuring con James Blake, e la novità è arrivata proprio durante l’aftershow di Burberry nella capitale del Regno Unito, quando Kanye West ha mandato sulle PA alcuni beat che Blake ha commentato con queste parole: “È il mio compleanno e Kanye West sta mettendo le tracce che abbia fatto assieme. Coi regali ora sono a posto, grazie”.

Non solo infradito e calzini, quindi: la sfilata e l’afterparty per Burberry sono stati un campo da semina per novità discografiche nella carriera di Kanye West e Blake.

Intanto, nel cuore di Ye c’è ancora Kim Kardashian: domenica 25 settembre il rapper ha pubblicato un messaggio di cordoglio per il Regno Unito a seguito della morte della Regina Elisabetta, e ha aggiunto: “Londra, so come ti senti. Anche io ho perso la mia regina“.

Continua a leggere su optimagazine.com