L’utile del Q3 2022 di Samsung Electronics Co Ltd potrebbe crollare del 25%, il primo calo su base annua in quasi tre anni (l’attuale recessione economica indebolisce la domanda di dispositivi elettronici e dei chip che li alimentano). A livello globale, l’inflazione è in aumento, le banche centrali stanno aumentando significativamente i tassi di interesse, i timori di una recessione sono in incremento e l’incertezza sulle ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina è sempre in agguato Di conseguenza, sia le imprese che i consumatori hanno frenato le spese.

Secondo quanto riportato da ‘reuters.com‘, l’utile operativo di Samsung, il più grande produttore mondiale di chip di memoria e di smartphone, è probabilmente sceso a 11,8 trilioni di won (pari a circa 8,3 miliardi di dollari) nel trimestre luglio-settembre. Parliamo del principale produttore mondiale di chip di memoria, il primo nei display OLED per TV e dispositivi mobili e il primo nelle spedizioni di smartphone: è naturale che il colosso di Seul risulti molto sensibile all’economia, visto che i suoi profitti sono facilmente collegati alla domanda.

Sarebbe il primo calo dei profitti per il produttore asiatico dal primo trimestre del 2020, all’inizio della pandemia, ed il livello più basso di profitto trimestrale dal Q1 2021. Fino a quest’ultimo trimestre, la domanda di dispositivi era rimasta elevata in ​​quanto le persone erano costrette a rimanere a casa, lavorando per lo più da remoto ed utilizzando un certo numero di dispositivi portatili. L’utile operativo per il business dei chip di Samsung è probabilmente diminuito di quasi un terzo a 6,8 trilioni di won. C’è bisogno che il vento cambi affinché Samsung possa riprendere quota, così come l’economia mondiale. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

