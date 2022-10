Oggi 7 ottobre è il giorno di lancio commerciale dell’iPhone 14 Plus. Giunto in ritardo rispetto a tutta la gamma di melafonini 2022 (modello standard, Pro e Pro Max), proprio l’esemplare intermedio è da poche ore in vendita nei negozi fisici, su sito Apple e presso tutti i rivenditori e-commerce. Come sempre, in molti si affideranno ad Amazon per effettuare la loro transazione e per questo motivo è giusto verificare la disponibilità del prodotto in termini di consegne e l’eventuale presenza di promozioni.

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo iPhone 14 Plus da oggi 7 ottobre, questo non poteva che essere quello di listino e dunque senza sconti. Per avere l’esemplare da 128 GB i potenziali acquirenti dovranno essere disposti a sborsare 1179,00€, per l’unità da 256 GB invece 1.309,00€ ed infine per quella da 512 GB l’impegno economico sarà uguale a 1569,00€. Per ognuno dei prezzi dell’iPhone 14 Plus su indicati, Amazon consente di usufruire del pagamento rateale e l’acquisto potrà essere associato anche alla protezione Apple Care Plus.

Chiarito il prezzo degli iPhone 14 Plus, qual è la loro disponibilità in termini di consegna agli acquirenti? Per fortuna, almeno al day one della commercializzazione, non si registrano problemi di scorte. Per quanto riguarda l’esemplare da 128 GB, le spedizioni dei telefoni partiranno subito con consegna prevista al massimo per lunedì 10 ottobre. Ci sono solo un paio di eccezioni per i modelli in azzurro e rosso (evidentemente non presenti in magazzino). Per queste due ultime soluzioni, si dovrà aspettare l’ampia finestra temporale che va dal 28 ottobre al 28 novembre.

Per quanto riguarda invece la spedizione dei modelli iPhone 14 Plus da 256 e 512 GB nessun ritardo è al momento registrato: tutte le unità in ogni taglio di memoria sono pronte alla consegna, con arrivo a destinazione per il 10 ottobre.

