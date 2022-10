Parte in quarta Milly Carlucci con la nuova edizione del suo programma ballerino: Carlotta Mantovan a Ballando come ballerina per una notte. Questa è la prima notizia che arriva a pochi giorni dalla messa in onda del programma che quest’anno prenderà il via con un omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima puntata sperando anche di racimolare i giusti ascolti nello scontro con Maria De Filippi.

Da sabato 8 ottobre, in prima serata, su Rai 1 Ballando con le Stelle andrà in onda con la sua 17esima edizione per un totale di undici puntate con il gran finale il 23 dicembre, venerdì, sempre condotte da Milly Carlucci con Paolo Belli. La conduttrice lo ha già definito il «Ballando della ripartenza» perché in studio tornerà di nuovo il pubblico mentre la giuria sarà sempre capitanata da Carolyn Smith.

In studio tornerà Alberto Matano e nella giuria popolare oltre a Rossella Erra ci saranno gli ex maestri di ballo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira con i loro giudizi tecnici. I big in gara sono Iva Zanicchi, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Gabriel Garko Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli e il campione di nuoto Alex Di Giorgio.

Riguardo alla prima puntata la stessa Milly Carlucci ha annunciato che Carlotta Mantovan sarà ballerina per una notte proprio in onore dello scomparso conduttore e suo ex marito: “Ballerina per una notte che aprirà le danze sarà Carlotta Mantovan, vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi (scomparso il 26 marzo 2018), grandissimo protagonista della prima edizione”. Il resto lo scopriremo con la messa in onda della prima puntata sperando che gli ascolti premino lo sforzo produttivo della Carlucci.