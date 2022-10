Sono stati annunciati gli appuntamenti dell’instore tour di Luigi Strangis per Voglio La Gonna, il nuovo album di prossima pubblicazione. l disco è stato anticipato dal singolo Stai Bene Su Tutto e sarà disponibile nei negozi e negli store digitali dal prossimo 14 ottobre.

10 canzoni e molti incontri con i fan in tutta Italia, in attesa dei due concerti attesi a Roma e Milano è ciò che è in programma per Luigi Strangis nelle prossime settimane. Il vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare in scena con un nuovo progetto discografico, a proposito del quale dice:

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi, per questo ho deciso di intitolare l’album Voglio La Gonna”.

L’instore tour di Luigi Strangis inizierà da Milano il 14 ottobre per proseguire verso Roma il 15 ottobre e Padova, il 17 ottobre. Nello stesso giorno, Luigi Strangis sarà a Bologna. Il 18 è atteso a Torino e il 19 a Pontecagnano (SA) per poi toccare Palermo il 20 ottobre. Il 23 ottobre sarà a Curno (BG).

L’instore tour di Luigi Strangis per Voglio La Gonna

14 ottobre: Milano, Mondadori Store Piazza Duomo ore 15.00

15 ottobre: Roma, Mondadori Store Piazza Cola di Rienzo ore 15.00

17 ottobre: Padova, Mondadori Store Piazza Garibaldi ore 15.00

17 ottobre: Bologna, Mondadori Store CC Vialarga ore 18.30

18 ottobre: Torino, Mondadori Store Via Monte di Pietà ore 17.30

19 ottobre: Pontecagnano (SA), Mondadori Store CC Maximall ore 18.00

20 ottobre: Palermo, Mondadori Store Sanlorenzo Mercato ore 17.30

23 ottobre: Curno (BG), CC Curno ore 14.00

Questa la tracklist di Voglio La Gonna di Luigi Strangis:

1. Occhi lucidi

2. Chissenefrega

3. Stai bene su tutto

4. Sembra Woodstock

5. Strano

6. Non cambia mai

7. Niente a parte te

8. Bang Bang

9. Tracce di Te

10. Cicatrici

