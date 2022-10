Sono stati cancellati i concerti di Justin Bieber a Bologna nel 2023. L’artista annuncia lo stop al tour mondiale, saltano anche i concerti in Italia.

Il cantante ha appena annunciato di essere costretto a interrompere l’attività live. Tutte le date del suo tour mondiale sono rinviate ma al momento non si conoscono i tempi di recupero degli appuntamenti.

L’annuncio riguarda anche i due concerti italiani previsti per il 27 e 28 gennaio a Bologna. I possessori di biglietto verranno informati in modo puntuale sui prossimi aggiornamenti. Ciò che è certo alla data odierna è che non si svolgeranno nelle date indicate. Probabilmente l’artista tornerà in concerto nella penisola in futuro ma il tour mondiale non è ancora stato riprogrammato. Bisognerà attendere di conoscere gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Justin Bieber sta male ed è costretto a fermarsi.

Il tour era originariamente programmato per il 2020 ed era poi stato rinviato a causa della pandemia Covid-19. Bieber è live dallo scorso febbraio, quando la tournée ha avuto inizio a San Diego per volare in 10 Paesi attraverso 3 continenti.

Il 6 settembre Justin Bieber ha annunciato che si sarebbe preso una pausa a causa delle sue precarie condizioni di salute che non gli consentivano di salite sul palco nel pieno delle sue forze. Il 15 settembre ha poi comunicato la cancellazione di 12 date fino al 18 ottobre.

Con l’annuncio di oggi tutte le date restanti, comprese quelle programmate a Bologna per il 27 e 28 gennaio, sono da considerarsi ufficialmente rinviate a data da destinarsi.

I concerti in programma nel calendario 2022/2023 non hanno ancora una data di recupero. Bisognerà poi verificare le effettive disponibilità delle strutture – dopo la guarigione dell’artista – per capirne l’effettivo recupero.

