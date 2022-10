La bomba che tutti aspettavano è stata sganciata. Non solo un nuovo album, ma anche un tour che porterà di Depeche Mode in Italia nel 2023. Dave Gahan e Martin Gore lo hanno annunciato durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino questa mattina, martedì 4 ottobre 2022, alla quale avevano dato appuntamento a tutti i fan invitandoli alla diretta trasmessa sui loro canali social.

Il nuovo album dei Depeche Mode

Il nuovo album dei Depeche Mode sarà Memento Mori, il primo senza il compianto Andy Fletcher scomparso il 26 maggio di quest’anno.

Una data ufficiale per l’uscita di Memento Mori non è ancora stata comunicata, ma Dave Gahan e Martin Gore hanno dichiarato che il disco uscirà “entro la fine di marzo, 2023“. La primavera, quindi, siglerà la rinascita dei Depeche Mode dopo Spirit (2017).

Nelle ultime settimane la band britannica aveva lasciato intendere che l’annuncio di novità discografiche era imminente e lo aveva fatto postando una foto sui social. “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita”, avevano scritto.

Una tracklist e una copertina di Memento Mori non sono ancora disponibili dal momento che si tratta di una novità annunciata solamente nell’ultima ora. Ciò che si sa è che i Depeche Mode torneranno sul palco con un tour mondiale che toccherà anche l’Italia.

I Depeche Mode in Italia nel 2023

Il Memento Mori World Tour 2023 partirà da Sacramento il 23 marzo e si concluderà ad Oslo l’11 agosto. Durante l’estate passerà anche per l’Italia con ben 3 date. Ecco le tappe italiane:

12 luglio – Roma, Stadio Olimpico

14 luglio – Milano, Stadio San Siro

16 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara

Per il momento non è dato sapere quando verranno messi a disposizione i biglietti per prenotare il proprio posto ai concerti dei Depeche Mode in Italia nel 2023, ma sono informazioni che potrebbero arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

