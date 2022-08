Uno scatto che mostra i Depeche Mode in studio riaccende le speranze. Dave Gahan e Martin Gore appaiono insieme: di fronte a loro un foglio, intorno ai due sintetizzatori e device, una finestra alle loro spalle e le espressioni di chi è concentrato nella propria arte.

I Depeche Mode scrivono: “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita”. I fan gridano al nuovo album, ma Gahan e Gore potrebbero essersi rifugiati nella loro musica per ritrovare la pace dopo la morte di Andy Fletcher.

Tuttavia la possibilità di un ritorno in studio per registrare nuova musica dopo Spirit (2017) non si riduce alla mera ipotesi: l’anno scorso il frontman Dave Gahan aveva riferito ad NME che il 2022 sarebbe stato l’anno del nuovo album, ma non è dato sapere a che punto stiano i lavori per la prossima avventura discografica.

Andy Fletcher, tastierista e co-fondatore della band britannica, è morto il 26 maggio 2022 a soli 60 anni. La notizia era arrivata dagli stessi Depeche Mode attraverso i social.

Alcuni giorni dopo i compagni di band hanno comunicato che ad uccidere il tastierista è stata una dissezione aortica, un male che può colpire i pazienti affetti da ipertensione arteriosa.

Secondo il referto pubblicato dalla band, quindi, Andy Fletcher non avrebbe sofferto. Nella stessa nota i Depeche Mode hanno ringraziato i fan per l’affetto:

“Sono state settimane a dir poco strane, tristi e disorientanti per noi qui. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e il vostro sostegno, e sappiamo che anche la famiglia di Andy lo ha sentito”.

Non è dunque chiaro se la foto che mostra i Depeche Mode in studio riguardi i lavori sul nuovo album. L’atmosfera ricorda quello storico post dei Prodigy pubblicato dopo la morte di Keith Flint che mostrava Liam Howlett in studio: “Facciamo un po’ di rumore”, avevano scritto i compagni di band del frontman scomparso.

