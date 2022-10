The Special Tour sbarca in Europa con una data di Lizzo a Milano nel 2023. L’annuncio è stato dato nell’ultima ora dalla stessa artista del body positive che è pronta a portare sul palco il suo ultimo album Special, forte di successi come il singolo 2 Be Loved (Am I Ready).

Lizzo a Milano nel 2023, la data

Il concerto di Lizzo a MIlano nel 2023 si terrà il 2 marzo presso il Mediolanum Forum di Assago. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di venerdì 8 ottobre.

La prima data della branca europea del The Special Tour partirà il 18 febbraio da Oslo, con un calendario che si concluderà alla O2 Arena di Londra.

Come riporta Live Nation, i titolari di carta American Express avranno accesso esclusivo in anteprima all’acquisto del biglietto a partire dalle ore 12 di domani, martedì 4 ottobre, collegandosi con il circuito Ticket Master.

Ancora, gli utenti iscritti a My Live Nation potranno accedere dalle ore 12 di giovedì 7 ottobre con l’acquisto su tutti i circuiti autorizzati.

L’esibizione con il flauto di cristallo del 1813

Nei giorni scorsi la rapper statunitense ha incantato il pubblico della Biblioteca del Congresso di Washington, dove si è esibita suonando un flauto traverso – strumento di cui è esperta – che non era un flauto qualunque.

Tra le mani, infatti, Lizzo teneva un pezzo storico costruito nel 1813 per James Madison, quarto presidente degli Stati Uniti. Mentre eseguiva alcune note, la popstar ha scherzato con il pubblico:

“È di cristallo. È come suonare da un bicchiere di vino. Ho appena twerkato e suonato il flauto di cristallo di James Madison del 1800. Abbiamo appena fatto la storia stasera”.

Special è il suo quarto album, una piccola grande bomba soul, synth pop, disco music e r’n’b, stili ai quali Lizzo è riuscita a dare un nuovo volto.

