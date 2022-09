Ciò che abbiamo imparato da Melissa Viviane Jefferson è che le opere d’arte non passano mai di moda: questa è la lezione che ricorre in 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo, un tripudio di synth pop e groove cui la star statunitense ci ha abituati in ogni sua produzione.

Ciò che cattura subito l’attenzione è quel basso sintetico che ricorda da molto vicino il riff trascinante di My Sharona dei The Knack – e anche i Carpark North in Human gli hanno strizzato l’occhio – ma non è tutto. 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo è forte nei sintetizzatori, nei pad e nella spontaneità, elementi che fanno di questo singolo qualcosa di ben lontano dal revival.

Ascoltare Lizzo è come fare un viaggio nel tempo: la sua attitudine è genuina come la sua battaglia per la body positivity, un’artista che sa molto bene cosa fare con la sua voce e il suo talento. Di questo singolo, Lizzo ha detto:

Lizzo vince anche nell’argomento trattato. Nel testo, infatti, la cantante statunitense racconta quel momento di smarrimento in cui ci si sente amati ma anche disarmati di fronte alla consapevolezza: meglio tuffarsi in una storia d’amore o la libertà? E perché, soprattutto, la scelta ci getta nel panico?

Di seguito il testo e la traduzione di 2 Be Loved (Am I Ready) di Lizzo, secondo estratto dal quarto album in studio Special uscito nel 2022.

Sheesh

Mm

Girl, I’m ‘bout to have a panic attack

I did the work, it didn’t work, ah, ah (Mm, mm)

That truth, it hurts, goddamn it hurts, ah, ah (Goddamn, it hurts)

That lovey-dovey shit, was not a fan of it (Uh-uh)

I’m good with my friends, I don’t want a man, girl

I’m in my bed, I’m way too fine to be here alone (Too fine)

On other hand, I know my worth, ah, ah

And now he callin’ me (Brr), why do I feel like this?

What’s happenin’ to me? Oh, oh, oh

[Chorus]

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved?

How am I supposed to lovе somebody else (Shee, shee, shee)

Whеn I don’t like myself? Like, ooh

Guess I better learn to like this, ooh (True)

It might take my whole life just to do (Damn, hey, hey)

He call me Melly (Ayy), he squeeze my belly (Yeah)

I’m too embarrassed (Ah) to say I like it

Girl, is this my boo? (Is this my boo?)

That’s why I’m askin’ you ‘cause you know I’ve been through

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (Yeah)

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know (Let me know)

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

(Is you ready, ready, ready?)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

(Yeah, yeah, woo, woo, woo)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why

I don’t know why (To be loved), know why (To be loved)

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why (Did you know?)

I don’t know why, but I’m ready