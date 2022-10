NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su Rai2. Il 2 ottobre andranno in onda due episodi inediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte con l’episodio 6×08 di NCIS Los Angeles intitolato Terra di confine, di cui vi riportiamo la sinossi:

Kensi, sotto copertura, viene coinvolta in una sparatoria al confine con il Messico. Riesce a salvarsi insieme a Rosa, una ragazzina messicana immigrata illegalmente, ma entrambe sono ferite.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty.

A seguire l’episodio 6×08 di Bull dal titolo La nevicata:

A Bull e Chunk serve un miracolo di Natale per evitare 15 anni di prigione ad una giovane assistente di un’agenzia sportiva accusata di aver fornito una dose letale di droga ad una famosa atleta.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

Bull andrà in onda il 5 ottobre con un episodio extra: vedremo infatti il 6×09. La serie poi tornerà regolarmente insieme a NCIS Los Angeles 13 domenica 12 ottobre. Nell’episodio 13×09 di NCIS Los Angeles: il team aiuta un ambasciatore degli Stati Uniti a cercare la figlia scomparsa, Gia, una popolare influencer dei social media. Inoltre, l’agente Aliyah De León torna per supportare la squadra con il caso. A seguire, l’episodio 6×10 di Bull: Bull e Chunk mirano a dimostrare che la loro cliente, una donna sotto processo per omicidio, ha commesso il crimine a causa della mancanza di controllo comportamentale causato da un tumore al cervello; Taylor è sospettato dall’FBI di aver commesso crimini informatici.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è per stasera dalle 21:05.

