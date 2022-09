Il campionato di Serie A riprende il suo cammino, dopo la scorsa sosta per le Nazionali impegnate nell’ultima gara dei gironi di Nations League. Tutto pronto, dunque, per l’ottava giornata della massima serie del campionato italiano di calcio, che inizierà sabato 1 ottobre con la prima sfida Napoli-Torino in programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Attualmente gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti occupano la prima posizione in classifica a quota 17 punti, mentre i granata di Ivan Juric sono posizionati al nono posto con 10 punti.

Nell’ultimo turno di campionato il club partenopeo ha ottenuto un’importantissima vittoria al San Siro contro il Milan per 2-1; i torinesi, invece, sono reduci da una pesante sconfitta subita in casa per 1-0 contro il Sassuolo. La scorsa stagione Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 terminò 1-0 grazie alla rete di Osimhen, mentre il match di ritorno del 7 maggio si è concluso sempre 1-0 per gli azzurri con un gol di Fabian Ruiz. L’attesissima partita di domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN.

Per vedere il match sarà opportuno scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile o su una console di gioco come PlayStation ed XBox, oppure in alternativa sui dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. Un’ulteriore soluzione, riguarda l’utilizzo del TIMVISION Box. La sfida Napoli-Torino si potrà vedere anche in diretta streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN tramite PC. Inoltre, gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno anche aderire a ‘ZONA DAZN‘ e seguire la partita in diretta tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia;

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

