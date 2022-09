Antonino Spadaccino da Amici a Tale e Quale Show: il cantante passa da Canale 5 a Rai1, dove da stasera sarà tra i protagonisti della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti. Nonostante il passaggio alla concorrenza, Antonino è rimasto in buoni rapporti con Maria De Filippi e ricorda sempre con grande piacere i momenti trascorsi nella scuola di Amici, un programma che continua ad allevare talenti in grado di imporsi nel mondo della musica.

Tra gli ultimi emersi da Amici, il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis.

Antonino Spadaccino ad Amici

Antonino Spadaccino ad Amici ha partecipato nell’edizione del 2004, dove ha trionfato e ottenuto il premio della critica assegnato dai giornalisti presenti in studio. Sono trascorsi ormai 18 anni da quel trionfo e Antonino lo ricorda sempre con estremo piacere.

In una intervista rilasciata a SuperGuidaTV, il cantante spiega di ripercorrere sempre molto volentieri quei momenti, indimenticabili anche per i suoi tanti fan che ancora oggi guardano le sue esibizioni.

“Mi rivedo nei video in cui ero allievo della scuola di Amici e rimango stupito per il fatto che ancora oggi abbiano tante visualizzazioni. Amici è un’esperienza che si vive una sola volta nella vita ed è stata una grande fortuna”, le parole del cantante, che accenna anche a Maria De Filippi.

Della conduttrice aggiunge che Maria è stata sempre disponibile nei suoi confronti e si è resa disponibile a supportarlo nella promozione dei suoi progetti musicali, attraverso ospitate in studio.

Ma per Antonino adesso inizia una nuova avventura televisiva, nel cast di Tale e Quale Show. Di settimana in settimana si metterà alla prova con i brani italiani ed internazionali che gli verranno assegnati e si calerà letteralmente nei panni degli interpreti originali nella speranza di ottenere più pinti possibili per scalare la classifica di gradimento.

Dopo il trionfo ad Amici, vincerà Tale e Quale Show?

