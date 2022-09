Il colosso Xiaomi ha di recente annunciato il nuovo evento di presentazione “Ogni momento è Mega”, che vedrà il debutto ufficiale in Europa della serie Xiaomi 12T, ovvero il top di gamma dell’azienda cinese. L’appuntamento, che si potrà seguire in diretta streaming alle ore 14.00, è fissato al prossimo 4 ottobre 2022 e tante saranno le novità attese come il debutto dei molteplici dispositivi AIoT. Non ci resta che dare un’occhiata ai principali dettagli del prossimo evento e quali sono le novità in arrivo.

Durante l’evento Ogni momento è Mega di Xiaomi, che si potrà seguire in streaming in ogni parte del mondo ed in ben 9 lingue differenti, sarà presentata in Europa la nuova gamma Xiaomi 12T Series, che comprende gli smartphone top di gamma pronti all’acquisto nella seconda metà dell’anno in corso. Attraverso i canali social Xiaomi Italia trasmetterà la diretta dell’evento presso il BMW Welt Auditorium di Monaco di Baviera. Ecco di seguito le principali specifiche tecniche dei nuovi Xiaomi 12 T e 12T Pro: entrambi i device sfoggeranno un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel e saranno alimentati da una batteria da 5000mAh dotata di ricarica rapida da 120W.

La principale differenza tra il 12T e 12T Pro riguarderà il processore: infatti, il primo dovrebbe integrare il Dimensity 8100 Ultra di Mediatek, mentre la versione Pro avrà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Anche il comparto fotografico sarà diverso per entrambi i device, la sostanziale differenza sarà legata al sensore principale: il 12T avrà un sensore da 108MP, mentre il 12T Pro il potentissimo Samsung ISOCELL HP1 da ben 200MP. Tuttavia, queste sono informazioni tecniche non ancora ufficiali, ma più che veritiere. Non ci resta che aspettare il 4 ottobre per scoprire ogni minimo dettaglio di questi due super smartphone top di gamma di Xiaomi.

