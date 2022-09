È ormai prossima la presentazione della gamma Xiaomi 12T Series: infatti, i nuovi smartphone di punta del colosso cinese debutteranno il prossimo 4 ottobre a livello globale. In seguito alla rivelazione ufficiale da parte dell’azienda di Pechino sulla serie 12T Pro che sarà dotata di un sensore della fotocamera principale posteriore da ben 200MP e ad altre interessanti specifiche sull’intera gamma dei nuovi dispositivi in arrivo, l’informatore Roland Quandt adesso ha reso noto i prezzi sia dello Xiaomi 12T sia del 12T Pro per i mercati europei.

Secondo quanto è stato rivelato dal fampsp leaker su Twitter, il modello Xiaomi 12T da 8GB di RAM + 128GB di memoria interna avrà un costo di 580 euro, mentre il modello da 8GB di RAM + 256GB di storage costerà 630 euro. Per quanto riguarda invece il modello Xiaomi 12T Pro, il modello da 8GB di RAM + 256GB di storage avrà un costo di 770 euro, mentre il modello da 12GB di RAM + 256GB di memoria interna costerà 800 euro. Tuttavia, qualora tali informazioni dovessero essere poi confermate, avremmo dinanzi un listino prezzi che farà sicuramente da concorrenza ad altri top brand, specialmente se consideriamo che si tratta di due dispositivi premium che dovrebbero sfoggiare specifiche tecniche di fascia alta.

I nuovi smartphone dovrebbero sfoggiare un display OLED da 6,7 pollici (per il modello base) con risoluzione pari a 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un display AMOLED da 6,67 pollici (per il Pro), un processore MediaTek Dimensity 8100 (per il modello base) o Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (per la variante Pro), poi ancora un sensore fotografico principale da 108MP (per il 12T) o da 200MP (per il 12T Pro) e una batteria da 5000mAh (dotata di supporto alla ricarica rapida da 120W).

