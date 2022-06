Lo Xiaomi 12T dovrebbe essere uno degli smartphone che l’azienda cinese lancerà tra non molto sul mercato. Ultimamente, proprio per quanto riguarda questo dispositivo, sono giunti interessanti dettagli dal famoso leaker Mukul Sharma, che ha pubblicato su Twitter le principali specifiche tecniche del device top di gamma Xiaomi. Tra queste l’insider del web ha affermato che la potentissima ammiraglia avrà a bordo il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dotato di ben tre configurazioni diverse, ossia: 8GB di RAM + 128GB di memoria interna, 8 di RAM + 256GB di storage interno e 12GB di RAM + 256GB di spazio di archiviazione.

Xiaomi 12T (tentative name)

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB RAM variant is possible too

Android 12/MIUI 13

NFC

Snapdragon 8+ Gen 1

120Hz AMOLED

120W fast charging

OIS.#Xiaomi #Xiaomi12T — Mukul Sharma (@stufflistings) June 27, 2022

Lo Xiaomi 12T dovrebbe sfoggiare un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il sistema operativo avrà l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12 out of the box. Tra le altre caratteristiche il device di punta dovrebbe sfoggiare il supporto alla funzione NFC per effettuare pagamenti contactless. Quanto al comparto fotografico, la nuova ammiraglia del colosso cinese dovrebbe montare sensori molto interessanti (anche se per adesso non sono stati ancora rivelati i dettagli), tra cui uno principale che sfrutterà il sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il tutto sarà alimentato, probabilmente, da una batteria dotata di ricarica rapida a 120W.

Tra gli altri dettagli il top di gamma Xiaomi sarà dotato delle seguenti connettività: Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 bande), Bluetooth 5.3, GPS e blaster IR. I dispositivi Xiaomi 12T e 12T Pro sono stati captati all’interno del database della FCC americana con numero di modello 22071212AG. Per il momento non si sa ancora se il produttore cinese lancerà a livello mondiale il suo nuovo smartphone 12T ed a che prezzo, ma c’è la probabilità che possa arrivare anche sul mercato occidentale, forse tra il terzo ed il quarto trimestre di quest’anno. Resteremo aggiornati su questo.

