Gli Xiaomi 12T e 12T Pro stanno arrivando, come testimonia l’insistenza con cui si sta succedendo le varie indiscrezioni che lo riguardano. Ci ha pensato il solito Roland Quandt a rincarare la dose sulle pagine del noto portale ‘winfuture.de‘, confermando parecchi dettagli tecnici ed estetici del prossimo top di gamma del produttore cinese (che si dice avrà un frame in plastica e non in metallo, così da tenere i costi bassi).

Lo Xiaomi 12 dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra e montare uno schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione di 2710 x 1220 pixel e refresh rate fino a 120Hz. Il device includerà 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Presente la connettività 5G, oltre che ad una fotocamera posteriore da 108MP (apertura f/1.65), un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP (fotocamera anteriore singola da 20MP). La batteria avrà 5000mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida a 120W.

Lo Xiaomi 12T Pro monterà uno schermo AMOLED piatto da 6,67 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il telefono verrà spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno. Tra le connettività supportate il 5G, il Wi-FI 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC e l’IrDA. Presenti a bordo un doppio speaker Harman Kardon. La fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 200MP (apertura f/1.69), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2) ed uno macro da 2MP. La fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore singolo da 20MP. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Il prezzo ipotetico è di 649 euro per lo Xiaomi 12T e 849 euro per il 12T Pro.

