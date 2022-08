Gli Xiaomi 12T e 12T Pro saranno dispositivi che piaceranno non poco e che probabilmente arriveranno sugli scaffali ad ottobre. Stando a quanto riportato da ‘mysmartprice.com’, il modello standard includerebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz, con processore MediaTek Dimensity 8100, 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Le colorazioni disponibili sarebbero Silver, Black e Blue, con prezzi tra i 600 ed i 620 euro.

Lo Xiaomi 12T Pro, invece, presenterebbe uno schermo OLED da 6.67 pollici a 120Hz e verrebbe spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200MP. La batteria avrà una capacità di 5000mAh. Le colorazioni sembrano essere quelle del modello standard: Silver, Black e Blue. Il prezzo sarà compreso tra gli 800 e gli 820 euro.

Come avreste ben visto anche voi, le informazioni sui dettagli tecnici e sui prezzi dei prossimi Xiaomi 12T e 12T Pro sembrano già delineate, anche se tutto potrebbe ancora accadere essendo prevista la loro presentazione tra un paio di mesi (se fossero stati più vicini nel tempo avremmo potuto darvi maggiori conferme). Da quello che abbiamo avuto modo di capire, parliamo di dispositivi altamente performanti ed anche venduti a prezzi abbordabili (speriamo si mantengano così concorrenziali com’è stato indicato sopra, anche se sappiamo che alla fine da noi, purtroppo, le cifre vengono spesso ritoccate al rialzo). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com