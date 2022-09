Quali sono le serie tv Netflix di ottobre 2022? Tante le novità, dal debutto di The Midnight Club, alle prime quattro stagioni di Un Medico in Famiglia, celebre fiction Rai italiana.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di ottobre 2022 da non perdere?

Si parte il 7 ottobre con The Midnight Club, nuova serie horror dal creatore di Midnight Mass e The Hunting of Hill House, Mike Flanagan. Basata sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, la storia segue un gruppo di otto membri del Club di Mezzanotte che ogni notte si incontrano in un vecchio maniera, a mezzanotte, per raccontare storie sinistre e cercare segni del soprannaturale dall’aldilà.

Nella stessa data esce anche Derry Girls 3, terza stagione della serie britannica ambientata durante gli anni Novanta che segue un gruppo di adolescenti durante i disordini di Derry, città dove frequentano una scuola cattolica secondaria per sole ragazze governata dalla sarcastica Sorella Michael, preside dell’istituto.

Giovedì 13 ottobre arriva The Watcher, ultima fatica di Ryan Murphy, ispirata a una presunta storia vera. Ua coppia sposata, dopo essersi trasferita nella casa dei loro sogni nel New Jersey, viene molestata da lettere firmate da uno stalker di nome The Watcher. Con Naomi Watts e Bobby Cannavale.

Il 14 ottobre è la volta di Tutto Chiede Salvezza, liberamente tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli. Sette episodi, uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui Daniele (Federico Cesari) viene sottoposto a seguito di un crollo psicotico. Una settimana di isolamento dal resto del mondo durante la quale il protagonista si troverà ad affrontare i suoi demoni più nascosti e a scavare dentro se stesso in un percorso di accettazione di sé e degli altri che lo porterà a stringere i legami più forti, sinceri e veri della sua vita.

Il 19 ottobre escono le prime quattro stagioni di Un Medico in Famiglia, celebre fiction Rai italiana con Lino Banfi. La storia segue le vicende della famiglia Martini, inizialmente composta da un medico vedovo con tre figli e da suo padre, che si trasferisce a Poggio Fiorito dividendosi tra i parenti e la ASL sperimentale in cui il medico lavora.

Il 21 ottobre c’è From Scratch – La Forza di un amore, miniserie con Zoe Saldana. Amy’ Wheeler, una studentessa americana in Italia, si innamora di Lino, un cuoco siciliano. Quando Lino deve far fronte a dei problemi di salute e il futuro della coppia è a rischio, le due famiglie si uniscono.

Il 25 ottobre esce La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, prima serie tv del regista messicano. Strani incubi si susseguono negli otto spaventosi racconti di questa collezione horror dalle immagini mozzafiato curata da Guillermo del Toro.

Continua a leggere su optimagazine.com.