Sora a lutto: si è spenta Palmira Vinci, madre della cantate Anna Tatangelo. 67 anni di età, di cui gli ultimi trascorsi a combattere contro un male più grande di lei. La lotta di Palmira Vinci si è conclusa questa mattina: la donna non ce l’ha fatta.

Dal Messaggero apprendiamo come è morta la mamma di Anna Tatangelo. Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano laziale, la causa della morta di Palmira è da ricercarsi proprio nella sua malattia, che non le ha – purtroppo – lasciato via di uscita.

Si è arresa dopo una coraggiosa lotta in una guerra impari dinanzi alla quale non ha avuto altre armi stamattina, giovedì 29 settembre 2022. Anna Tatangelo non ha ancora parlato del suo lutto ma ripetutamente – negli ultimi anni – ha condiviso sui social foto in compagnia della sua amata mamma. L’ha sostenuta e incoraggiata fino all’ultimo e le è stata vicina supportandola nella struggente lotta contro il grande male.

Poi la resa. Palmira Vinci non ce l’ha fatta. La città di Sora, quel picco centro in provincia di Frosinone che ha visto nascere Anna Tatangelo, è a lutto e si stringe attorno al dolore della cantante.

L’ultimo post su Instagram di Anna risale allo scorso 15 settembre. L’artista condivideva uno scatto bellissimo con un sorriso smagliante e rifletteva proprio sull’importanza di sorridere sempre, anche davanti alle avversità della propria esistenza. Chissà se nello scrivere la caption volesse pensare anche a sua madre. “Il sorriso è una cosa preziosa”, la frase che accompagnava la foto.

