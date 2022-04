Livio Cori parla della rottura con la Tatangelo e prova a spiegare il motivo della separazione. Erano una coppia bellissima, apprezzata dai fan sui social. Sembravano essere felici Anna Tatangelo e Livio Cori, fino alle voci sulla separazione.

Ad anticiparle è stato il settimanale Chi e quelle voci trovano adesso conferma nelle parole di Livio Cori, su un altro settimanale: Oggi. Il cantante e la cantante si sono conosciuti nel 2019, in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo. La scintilla, però, non è scattata subito.

“Non importa chi ero o chi sarai, perché so che adesso siamo”, le bellissime parole che i due si sono dedicati una manciata di settimane fa con uno scatto che li vedeva felici insieme. Quella foto, tanto apprezzata dal pubblico, è poi stata cancellata da entrambi i profili. Sembrava voler confermare la crescita di un amore solido, e invece ne ha annunciato la morte.

Ma cosa è successo? Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? Qualche dettaglio in più arriva oggi in rete, attraverso le dichiarazioni di Cori in una nota al settimanale Oggi.

“Il nome della Tatangelo è pesante”, si legge. Lei, una bellissima donna in carriera, reduce da una importante storia d’amore con il cantante Gigi D’Alessio. Un percorso ben avviato nel mondo della musica, una donna e una mamma felice ma anche un nome troppo pesante per una relazione con Cori, pare, questo il motivo della rottura.

Non è dato sapere, alla data odierna, ulteriori dettagli. Le prime voci in rete parlano di decisioni prese da Anna e subite da Livio. Sarebbe stata lei a decidere la fine della relazione ma tutto è ancora da chiarire.