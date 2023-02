Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo? La cantante di Sora sembra aver trovato un nuovo amore, stando allo scoop pubblicato dal settimanale Chi che ha paparazzato la Tatangelo insieme a Mattia Narducci a Parigi.

Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo, lo scoop arriva da Parigi

Anna Tatangelo e Matteo Narducci sono stati immortalati a Parigi, città romantica per antonomasia, mentre passeggiavano per la Ville Lumière. I due si sono mescolati alla folla e si sono lasciati andare in effusioni, tenerezze e selfie, e molto spesso la cantante di Ragazza Di Periferia e Doppiamente Fragili si è messa in posa di fronte alla fontana del Louvre per essere fotografata dal nuovo compagno.

I due si sono presi per mano e si sono scambiati sguardi complici e dolcissimi, il tutto sotto l’occhio indiscreto di chi li fotografava. Per i fan è tutto inequivocabile: Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato e presto potrebbe arrivare la conferma dai suoi profili social.

Nei giorni scorsi la cantante aveva lasciato qualche indizio, come una foto della Tour Eiffel e un’immagine di un drink per due con luci soffuse. Per il momento né la cantante né il nuovo partner hanno confermato sui social.

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci è un modello piacentino che sfila per alcuni brand. Dieci anni più giovane di Anna Tatangelo, Mattia Narducci è ancora lontano dallo showbiz ma vanta amicizie importanti come Andrea Damante, Simone Susinna e Stefano Sala.

Secondo Tag24, sarebbe stato proprio Stefano Sala a segnalare Narducci al brand Guess, al quale lo stesso Mattia ha dato prestigio nella campagna promozionale.

Sui social è seguito da più di 100k follower, che di sicuro aumenteranno considerando la non-ancora-confermata relazione con la cantante di Sora, che ha trovato un nuovo amore dopo la rottura della relazione con Livio Cori.

