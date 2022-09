Risuonano sui social le parole di addio di Anna Tatangelo alla mamma scomparsa il 29 settembre in quel di Sora. La notizia si è diffusa nel giorno della morte della donna, da un articolo pubblicato su un quotidiano locale. Solo diverse ore dopo, Anna Tatangelo ha trovato la forza di condividere un pensiero sui social.

Pubblica una foto di mamma Palmira Vinci mentre sorride con alla spalle un mare bellissimo. Nessun post lungo, solo qualche parola straziante, a definire quel dolore troppo forte per il quale non saremo mai pronti, quello di una figlia che perde un genitore, un’esperienza che anche Emma Marrone ha affrontato da poco in seguito alla scomparsa del padre.

La mamma di Anna Tatangelo è morta dopo una lunga lotta contro la malattia e sui social l’artista riceve numerosi messaggi che esprimono condoglianze. Le rivolgono un pensiero i colleghi del mondo della musica e dello spettacolo ma non solo. Sono tantissimi coloro che hanno commentato quello scatto felice per far sentire ad Anna Tatangelo la loro presenza. Più di 6.000 i commenti accumulati in poche ore.

Lei, dal canto suo, fa fatica a parlare. “E’ un dolore troppo forte. Ciao mamma”, scrive su Instagram e lascia un cuore rosso, a simboleggiare quell’amore infinito che non la separerà mai dalla sua mamma, e che le farà incontrare di nuovo in un’altra vita.

Tutta la città di Soro si stringe attorno alla famiglia Tatangelo e Anna riceve anche le condoglianze da parte di Luca D’Alessio, ormai un cantante affermato in seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Luca è il figlio di Gigi D’Alessio, ex compagno della Tatangelo, tra i primi a commentare il post social che esprime il recente lutto.

