Il 29 settembre, Anna Tatangelo salutava la mamma. Palmira Vinci è scomparsa all’età di 67 anni, a causa della malattia contro la quale combatteva da diverso tempo. Più volte Anna aveva condiviso il dolore, ma anche la forza e il coraggio della mamma nel lottare contro un male più grande di lei.

Non ce l’ha fatta. Palmira Vinci ha lasciato questa vita a 67 anni e un grande vuoto nel cuore dei suoi affetti e dell’intera città di Sora, che si è stretta attorno alla cantante.

Per Anna appena il tempo di asciugare le lacrime dal triste addio: è volata a New York. Ma anche lì il ricordo di mamma Palmira si è fatto sentite. Così, ha condiviso qualche scatto sui social e ha abbandonato i suoi pensieri ad una lettera profonda nella quale ha condiviso la mancanza. “Manchi mamma”, si legge tra le sue parole.

“New York, New York… Una città che in questi giorni abbraccia molte mie emozioni e mi distrae”, scrive Anna Tatangelo. “I viaggi non vengono mai per caso… Sono felice di essere qui e grata di poter cantare in una città così straordinariamente bella”, le sue parole su Instagram.

Stare lontana da casa la aiuta a non pensare ma non sentire la mancanza della mamma è impossibile, anche a migliaia di chilometri. Sente la mancanza di ogni singolo gesto quotidiano, a cui ora deve rinunciare, come l’abitudine di prendere il telefono ed aggiornarla sulle sue trasferte.

“Stare lontana mi aiuta, anche se al calar della sera ho ancora l’abitudine di prendere il telefono e chiamarti per raccontarti la mia giornata. So che comunque ci sei accanto a me o comunque mi piace pensare che sia così. Manchi mamma”, ha concluso l’artista.

