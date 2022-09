Elisa al Karaoke di Fiorello nel 1992 ma non solo lei. Sono tanti i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno preso parte allo show di Fiorello, che oggi compie 30 anni. Sono trascorsi infatti proprio 30 anni da quando andò in onda la prima puntata di Karaoke, lo spettacolo itinerante che faceva cantare la gente nelle piazze d’Italia.

Era il 28 settembre 1992 e il programma condotto da Fiorello faceva il suo debutto in TV. Nessuno avrebbe immaginato, all’epoca, che sarebbe diventato un fenomeno indimenticabile. Dava spazio alla gente comune, tra la quale si nascondevano alcuni aspiranti cantanti, poi divenuti i più seguiti della musica italiana.

Parliamo di Elisa ma anche di Tiziano Ferro e di molti altri volti noti come Silvia Salemi e Annalisa Minetti.

Il meccanismo della trasmissione era semplicissimo: il palco veniva allestito nelle piazze italiane e i concorrenti selezionati si esibivano sulle note di una canzone molto nota. Come al karaoke, cantavano su base leggendo le parole da uno schermo posizionato di fronte a loro. A votare era il pubblico presente nelle piazze di serata in serata.

La trasmissione era stata ideata da Fatma Ruffini e agli esordi stentò a decollare ma si trasformò rapidamente in un appuntamento irrinunciabile.

Elisa al Karaoke di Fiorello 1992

Elisa al Karaoke di Fiorello nel 1992 salì sul palco per una fortuita coincidenza. La cantante non era attesa in piazza, tra i concorrenti del programma, ma ha sostituito una persona impossibilitata a partecipare per motivi di salute. Stiamo parlando della puntata di Karaoke registrata a Gorizia nel 1992, quando Elisa aveva 15 anni e lavorava in un salone da parrucchiera.

La concorrente scelta era una cliente del salone che all’ultimo momento non ha potuto esibirsi a causa di febbre e mal di gola. Elisa allora è salita sul palco per cantare al karaoke Questione Di Feeling: ecco il video!

