Da alcuni giorni si parla molto di una notizia che avrebbe dell’incredibile, al punto che il fantomatico arresto di Allegri è non a caso la classica bufala in cui credono coloro che hanno poca voglia di approfondire determinati contenuti. Dopo lo screenshot fake relativo al suo esonero da parte della Juventus, come abbiamo dovuto evidenziare con un altro articolo subito dopo l’inaspettata sconfitta maturata sul campo del Monza, oggi tocca guardare avanti per comprendere in quale direzione stiamo andando con una storia totalmente inventata qui in Italia.

Tocca smentire anche l’arresto di Allegri per i tifosi della Juventus: l’allenatore non è stato arrestato

Fa un certo effetto prendere atto che si debba smentire anche l’arresto di Allegri per i tifosi della Juventus. Ebbene sì, il tecnico bianconero non è stato arrestato, visto che il video in circolazione da alcuni giorni a questa parte non è mai andato in onda durante il Tg1. Nonostante l’autore dello scherzo abbia inserito il logo del telegiornale all’interno del filmato, solo guardando tutto il filmato ci si rende conto che lo scopo non fosse quello di creare una fake news classica. Già, perché in questo specifico contesto tocca parlare di “trollata“.

Insomma, in occasione della ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale, Allegri sarà regolarmente al suo posto in panchina, provando ad invertire la rotta dopo la sconfitta maturata sia in Champions League contro il Benfica, sia nella trasferta di Monza. Non sarà semplice, visto che tra poco più di una settimana arriverà anche la complicata partita di San Siro contro il Milan. A prescindere dal complicato inizio di stagione per la Juventus, è chiaro che la bufala del giorno debba essere smentita con forza.

Ricapitolando, diamoci un taglio con l’arresto di Allegri, visto che si tratta di una bufala davvero ridicola.