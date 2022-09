BellaMà non va in onda mentre Il Paradiso delle Signore anticipa alle 14.00? Mai come in questi giorni la programmazione di Rai1 è stata complicata ma se fino a questo momento la scusa erano le elezioni, adesso sembra che cambia tutto per lo sciopero indetto dai lavoratori RAI. Il Sindacato nazionale autonomo produzione tv (SNAP) si è fermato e questo ha già causato alcune modifiche al palinsesto e non solo quello del mattino ma anche quello del pomeriggio.

A causa dello sciopero è saltato lo speciale Tg1 sulle Elezioni previsto per le 14.00 di oggi ma al suo posto ecco subito pronti i protagonisti de Il Paradiso Delle Signore (in replica) che continuerà ad andare in onda sia in questa ora e poi anche al consueto orario, le 16.00 con le nuove avventure delle Veneri, quindi con una puntata in prima visione come al solito.

Dall’altro lato dobbiamo segnalare un grande assente di questa nuova stagione televisiva, Pierluigi Diaco. Il conduttore è al timone del programma flop BellaMà ma oggi non sarà in onda. Il no alla messa in onda non è dovuto al flop di cui abbiamo già largamente parlato nei giorni scorsi ma solo a questo sciopero che oggi ha causato questo cambio in corsa. Al posto di una puntata inedita potrebbe andare in onda uno speciale in replica, cosa succederà agli ascolti?