Torna in onda NCIS Los Angeles 13 su Rai2, dopo la pausa della scorsa settimana per via dello speciale TG2 sulle elezioni politiche .

Per recuperare l’appuntamento saltato, stasera 25 settembre andranno in onda ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 13×05 dal titolo Verità apparente, di cui vi riportiamo la sinossi:

Quando una missione dell’NCIS per proteggere un agente sotto copertura compromesso va completamente di traverso, gli agenti vengono interrogati individualmente per scoprire cosa è successo veramente; Kilbride deve prendere una decisione difficile.

A seguire l’episodio 13×06 intitolato Al calar del sole. Ecco la sinossi:

Sam negozia e Rountree va sotto copertura, quando un uomo prende un autobus carico di ostaggi e minaccia di farlo saltare in aria a meno che i crimini di guerra di sua figlia non vengano assolti postumi.

La serata si conclude con l’episodio 13×07 dal titolo Storia di un marinaio:

L’NCIS indaga sull’apparente suicidio di un ufficiale dei servizi segreti della Marina che è morto dopo aver assunto LSD. Inoltre, mentre Kensi è via, Deeks fa dei piani per rifare il cortile senza il suo contributo.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty. Barrett Foa e Renée Felice Smith non fanno più parte del cast dopo la loro uscita di scena nel finale della dodicesima stagione.

La programmazione di NCIS Los Angeles 13 riprenderà regolarmente da domenica prossima con un nuovo episodio, salvo variazioni.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 su Rai2 è per stasera dalle 21:05.

