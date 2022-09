Renato zero è gay? Mentre sono in pieno svolgimento i concerti al Circo Massimo, in tanti avete scritto alla redazione di OM per chiedere informazioni sulla vita privata dell’artista, protagonista di sei concerti speciali per i festeggiamenti dei suoi 70 + 2 anni di età e 55 di carriera.

In scaletta i suoi maggiori successi da eseguire con tanti ospiti al Circo Massimo di Roma, sei grandi appuntamenti festosi per celebrare ZeroSettanta e Renato Zero in tutta la sua arte. Ma il gossip incalza. Ci avete scritto per chiederci informazioni sulla vita sentimentale di Renato Zero e sulla sua sessualità.

Renato Zero è gay? Nel 2016 si dissociò dal Sanremo gay friendly in scena quell’anno ma poi dichiarò di essere d’accordo con il Papa relativamente all’apertura della Chiesa cattolica nei confronti delle unioni gay.

“Non si può non essere d’accordo con l’apertura del Papa alle unioni delle coppie gay”, aveva detto commentando le affermazioni di Papa Francesco. “Non voglio che accada più per nessuno, come è successo a me, che ti vengano fatte le risonanze magnetiche per capire che cosa hai nelle mutande”.

Renato Zero è gay?

Renato Zero ha sempre professato la libertà più assoluta, svincolata da etichetta e condizioni. Ha amato tante donne ma quando gli è stato chiesto di dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale ha risposto così:

“Mi chiedono di fare outing, ma perché devo accettare l’idea di essere omosessuale quando so che ho amato e continuo ad amare donne?”. Queste le dichiarazioni in una intervista del 2020 in cui aveva aggiunto di essere comunque aperto anche a relazioni omosessuali: “Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme”, queste le sue parole a Repubblica.

Ma c’è stato anche chi ha sostenuto la sua omosessualità: Serena Grandi al GF VIP ha sostenuto che Renato Zero è “sempre stato gay, anche se all’epoca conviveva con una donna”.

