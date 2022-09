6 concerti con 6 scalette diverse, al via oggi i concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma. Festeggia 55 anni di carriera e 70 + 2 anni di età attraverso 6 appuntamenti imperdibili, sempre diversi nella scaletta, t6 viaggi indietro nel tempo alla riscoperta delle tappe fondamentali della sua carriera, un lunghissimo percorso dagli anni ’70 ad oggi.

Ieri si è reso protagonista, suo malgrado, di un video virale in rete che riprendeva la sua caduta sul marciapiede. Attimi di timore, alla vigilia dei live al Circo Massimo ma niente da comunicare: i concerti si terranno come da calendario.

A seguito delle ultime verifiche tecniche relative all’allestimento dell’area concerto degli spettacoli, per le date in programma sono stati resi disponibili un ulteriore limitato numero di posti. Gli ultimi biglietti per Renato Zero al Circo Massimo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, nei punti vendita autorizzati del circuito dislocati in tutta Italia.

Le date sono quelle del 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e 1° ottobre 2022, eventi unici ed irripetibili. Lo spettacolo infatti non si sposterà in altre città e non sono disponibili, alla data odierna, ulteriori appuntamenti.

I prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 63,20 euro ad un massimo di 95,40 euro per i posti già vicini al palco. Il prezzo dei biglietti dipende infatti dalla visione garantita allo spettatore. Meno costa il biglietto, più il posto sarà lontano dal palcoscenico e/o laterale.

La vendita online è cessata per tutte le date. Invitiamo i fan interessati a recarsi presso i punti vendita VivaTicket per gli ultimi acquisti.

Continua a leggere su optimagazine.com