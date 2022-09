WhatsApp sta per arrivare anche a bordo dei tablet Android: come evidenziato nell’ultima beta, è comparsa l’opzione che permette il collegamento attraverso la funzione multi-dispositivo anche device con schermi maggiorati (companion mode), come accade già da diversi mesi su desktop, ma rivolgendosi adesso ad una nuova categoria di dispositivi. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’abilitazione si basa sui codici QR.

Lo smartphone principale, che contiene la SIM associata all’account WhatsApp, seguirà il percorso “Impostazioni > Dispositivi collegati” e poi inquadrare il codice QR generato sul dispositivo secondario (il tablet, per l’appunto). La nuova modalità multi-dispositivo supporta fino ad un massimo di 4 device collegati ad uno stesso account e, cosa che la differenzia dalla precedente funzione omologa, non esige che lo smartphone principale sia connesso ad Internet (il che vuol dire che, non stando a casa e con il telefono scarico, potreste continuare ad utilizzare il client di messaggistica istantanea attraverso il tablet).

Il devie principale può anche essere un iPhone, non per forza uno smartphone Android (altra cosa importante che magari qualcuno si stava chiedendo). Al momento, non tutte le funzioni sembrano essere disponibili in questa prima fase di test, come, per esempio, la condivisione della posizione attuale sul device secondario: è lecito aspettarsi verranno integrate quando i tempi saranno sufficientemente maturi (per ora basti pensare che la modalità multi-dispositivo consentirà agli utenti l’utilizzo di WhatsApp anche dai tablet). Non sappiamo dirvi quanto ci vorrà prima di avere la possibilità di lanciare il client di messaggistica istantanea sul proprio tablet Android: speriamo solo l’attesa non sarà troppo lunga e che gli utenti possano sfruttarla presto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

