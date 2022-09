Ci sono indicazioni interessanti che da oggi possiamo prendere in esame a proposito del Samsung Galaxy S23, per quanto riguarda almeno il sempre delicato tema della batteria. Già, perché in fase di progettazione possiamo già farci un’idea sotto questo punto di vista coi top di gamma destinati ad arrivare sul mercato nei mesi successivi. E così, dopo esserci soffermati di recente sulla questione del processore, come avrete avuto modo di notare con un altro articolo, oggi tocca andare oltre per provare a capire cosa abbiano in mente i piani alti del produttore coreano.

Primi confronti tra Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 sulla questione batteria in vista del 2023

Quali sono i riscontri che vengono a galla oggi 22 settembre a proposito del primo potenziale confronto tra il Samsung Galaxy S23 ed il Galaxy S22 sulla batteria? Come avviene spesso in queste circostanze, un contributo ci arriva in primis da SamMobile. Il presupposto dal quale si parte è interessante, perché se da un lato l’aumento delle dimensioni non necessariamente porterà ad una maggiore autonomia, al contempo resta sempre un’area in cui c’è spazio per miglioramenti, indipendentemente dal dispositivo. Un nuovo rapporto suggerisce che Samsung stia ora valutando un incremento della capacità della batteria.

In ogni caso, al momento si parla di un aumento pari al 5% rispetto ai valori ai quali ci siamo abituati con il Samsung Galaxy S22. Nulla di trascendentale, ma occorre ugualmente valutare da vicino il trend. Ad oggi non è chiaro se il discorso verrà applicato all’intera serie o solo al modello entry-level. Ad oggi, appare probabile che il Samsung Galaxy S23 Ultra possa contare sulla stessa batteria da 5.000 mAh del suo predecessore.

Staremo a vedere quali saranno le valutazioni specifiche sulla serie dei Samsung Galaxy S23, ma i presupposti illustrati questa mattina sono molto interessanti.