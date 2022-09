Domani sera, venerdì 23 settembre, alle ore 20.45 presso la splendida cornice dello Stadio San Siro di Milano andrà in scena Italia-Inghilterra, attesissima sfida valida per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli azzurri affronteranno di nuovo gli inglesi, dopo la vittoria della finale degli ultimi Europei. La compagine guidata dal CT Roberto Mancini attualmente si trova al terzo posto in classifica (che vede al comando l’Ungheria e seconda la Germania) a quota 5 punti, dopo aver ottenuto una vittoria, 2 pareggi ed una sconfitta, mentre i britannici allenati da Gareth Southgate occupano la quarta posizione a quota 2 punti, in seguito a 2 pareggi e 2 sconfitte rimediate lungo il cammino.

L’ultimo match vinto dall’Italia contro l’Inghilterra, senza includere i calci di rigore, si è disputato nel 2014, quando gli azzurri erano sotto la guida del CT Prandelli e si imposero 1-2 nella fase a gironi dei Mondiali. D’altro canto, gli inglesi non riescono a vincere sugli azzurri dal 15 agosto 2012, quando in un’amichevole tenutasi a Berna riuscirono a vincere 1-2 in rimonta. Dopo aver dato qualche dettaglio delle due compagini, non ci resta che informarvi su quelle che saranno le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming della super sfida.

Il match Italia-Inghilterra di Nations League sarà trasmesso in diretta TV ed in chiaro su Rai Uno. Inoltre, la partita si potrà vedere anche in diretta streaming tramite l’app Rai Play, che si può scaricare tranquillamente sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi sul sito ufficiale attraverso PC o notebook. A seguire le probabili formazioni che i tecnici Mancini e Southgate schiereranno in campo domani sera:

ITALIA (4-3-3) con: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Immobile, Grifo;

INGHILTERRA (4-2-3-1) con: Ramsdale; Alexander-Arnold, Stones, Tomori, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

