Petra 2 al via oggi, 21 settembre, su Sky con gli attesi nuovi episodi che mostreranno un altro volto della protagonista. Paola Cortellesi tornerà a vestire i panni della spigolosa Petra Delicato ma portando sullo schermo più umanità rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Petra e Antonio si ritroveranno dopo le vacanze di Natale con una brutta sorpresa, un cadavere in una piscina.

Quando l’uomo viene ritrovato morto la prima ad essere interpellata sarà proprio Petra che dovrà rinunciare al suo ultimo giorno di ferie per tornare a lavoro. Le sorprese non finiscono qui però qui visto che presto Petra scoprirà che lei e la vittima sono stati a letto insieme poche ore prima della sua morte, cosa è successo e come farà ad evitare di farsi portare via il caso? Mentendo, ovvio.

In Petra 2 si farà luce su casi di omicidio, sul fenomeno delle baby gang ma anche sulla vita privata dei due protagonisti che sembrano pronti a voltare pagina. I titoli delle nuove puntate della serie Sky sono Serpenti nel paradiso, Un bastimento carico di riso, Nido Vuoto, Carnevale diabolico. Al fianco di Paola Cortellesi troveremo ancora Andrea Pennacchi, Manuela Mandracchia, Francesco Colella e Sergio Romano. La regia è di Maria Sole Tognazzi; la produzione di Sky, Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm in collaborazione con Beta Film.

Gli episodi andranno in onda al mercoledì a partire dalle 21.15 su Sky Serie (canale 112) che su Sky Cinema Uno (canale 301), l’appuntamento con il secondo dal titolo Un bastimento carico di riso è fissato per la prossima settimana, per gli abbonati storici sarà on demand prima della messa in onda come è successo con Serpenti nel paradiso.