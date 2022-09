La scorsa settimana l’azienda asiatica ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 per i Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G nei mercati internazionali. Come riportato da ‘SamMobile‘, adesso l’OEM sta rilasciando l’aggiornamento alla versione sbloccata del Samsung Galaxy Z Flip negli Stati Uniti.

L’ultimo aggiornamento software per la versione sbloccata del Samsung Galaxy Z Flip porta il firmware alla versione F700U1TBU5GVHA. L’upgrade introduce la patch di sicurezza di settembre 2022 che risolve oltre due dozzine di vulnerabilità per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, ma non è detto non includa anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se disponete di un Samsung Galaxy Z Flip sbloccato e vivete negli Stati Uniti, potete già scaricare ed installare il nuovo aggiornamento software sul vostro telefono seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Vi ricordiamo che il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip all’inizio del 2020 con il software One UI 2 basato su Android 10. Il telefono pieghevole ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio del 2022. Il device riceverà un altro aggiornamento del sistema operativo Android (Android 13 con la One UI 5) all’inizio del prossimo anno. Non sarà più tanto giovane, ma il device è ancora molto ricercato e verrà a lungo supportato dal produttore asiatico in termini di aggiornamenti software. Con quello che certi dispositivi costano (intendiamo quelli pieghevoli soprattutto) non conviene disfarsene ogni anno per passare a quello nuovo. Concorderanno i proprietari del Samsung Galaxy Z Flip, che ha anche agguantato la patch di sicurezza di settembre 2022. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

